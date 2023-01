Embiidu v velikem slogu dvoboj z Jokićem, Čančar obsedel

Težko pričakovani centrski obračun Kamerunca Joela Embiida, bodočega francoskega reprezentanta, in Srba Nikole Jokića, dvakratnega najkoristnejšega igralca lige NBA, je prepričljivo dobil Afričan, ki je dosegel kar 47 točk in jim dodal še 18 skokov ter 5 asistenc. Jokić se je ustavil pri 24 točkah, 9 asistencah in 8 skokih, Vlatko Čančar pa ni dobil priložnosti za igro. Jamal Murray je v gostujoči ekipi prispeval 22 točk in 6 asistenc, sledila sta Michael Porter mlajši (20 točk in 6 skokov) in Aaron Gordon (18 točk, 5 skokov), nato pa drugi najboljši strelec 76ers na sobotni tekmi James Harden s 17 točkami, 13 asistencami in 4 skoki, Tobias Harris je prispeval 14 točk in 6 skokov, enako število točk pa je dosegel tudi Georges Niang (oba Philadelphia).

V prvi četrtini je Denver dosegel kar 38 točk, v drugi pa zgolj tri manj za 15 točk naskoka ob polčasu (73:58). Ko je že kazalo, da se domači 76ers ne bodo uspeli konkretneje približati, so v zaključku tretje četrtine strnili vrste ter tudi sami s kar 38 toćkami v 12 minutah skoraj povsem izbrisali zaostanek in nato v zadnji četrtini uprizorili popoln preobrat.

Dvoboj je bil sicer napet do konca, a se Denverju v nobenem trenutku ni uspelo približati na manj kot tri točke minusa. Z izkupičkom 34:16 so Koloradčani še naprej zanesljivo vodilna ekipa zahodne konference, medtem ko se je Philadelphia, ki ima tudi dve tekmi manj od vodilnega Bostona (35:15) v vzhodni konferenci, z izkupičkom 32:16 keltom še dodatno približala z že sedmo zaporedno zmago.