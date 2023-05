Olimpija zakorakala v polfinale

Košarkarji Cedevite Olimpije so se uvrstili v polfinale lige Aba. V četrtfinalu so z 2:1 v zmagah premagali beograjski FMP. Odločilno tretjo tekmo v Tivoliju so dobili s 97:79 (27:21, 53:35, 72:54).

Ljubljančani se bodo v polfinalu prav tako na dve zmagi pomerili z zmagovalcem dvoboja med Partizanom in Studentskim centrom iz Podgorice, ki se bo začel v ponedeljek. Drugi polfinale je Crvena zvezda – Budućnost.

Cedevita Olimpija: FMP 97:79 (27:21, 53:35, 72:54) Dvorana Tivoli, gledalcev 2800, sodniki: Hordov, Radojković, D. Hadžić (vsi Hrvaška).

Cedevita Olimpija: Rebec 4 (2:3), Ferrell 19 (2:2), Jeremić 8 (2:2), Alibegović 19 (1:2), Adams 4, Matković 12 (4:5), Gnjidić 1 (1:2), Omić 20 (1:1), Dragić 10 (5:6).

FMP: Manning 16 (2:4), Beech 3, Moore 13 (3:4), Pavićević 4, Stepanović 17 (4:5), Šaranović 2, Simović 5, Matović 3 (1:1), Izundu 8, Jenkins 8 (5:5).

Najboljši posamezniki pri Cedeviti Olimpiji so bili Alen Omić z 20 točkami ter Yogi Ferrell in Amar Alibegović, ki sta jih dosegla po 19.