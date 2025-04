Prvaki brez prvega zvezdnika z nekaj težavami, a zanesljivo do druge zmage

Košarkarji Bostona so tudi brez poškodovanega zvezdnika Jasona Tatuma na drugi tekmi prvega kola končnice vzhoda lige NBA proti Orlando Magic slavili zmago in v boju na štiri povedli z 2:0. Kelti so slavili s 109:100, tretja tekma dvoboja bo na Floridi. Še drugič sta zmagala tudi Cleveland na vzhodu in Houston na zahodu.

Jaylen Brown je pred domačimi navijači dosegel 36 točk ob metu za tri 5-7 in popeljal domačo ekipo do zmage brez pomoči Tatuma. Ta je moral izpustiti prvo tekmo končnice v karieri po 114 nastopih, ker si je na uvodni tekmi poškodoval zapestje.

Latvijski center Bostona Kristaps Porzingis je k zmagi dodal dodal 20 točk in tako kot Brown in Al Horford zbral deset skokov, čeprav je v tretji četrtini v boju za žogo v glavo dobil komolec gruzijskega centra Goge Btadzeja. Odprta rana je potrebovala pet šivov.

»To je bila težka, fizična tekma. Nič lahkega na nobeni strani. Vsak odboj žoge je vojna in verjetno bo tako do konca dvoboja,« je po tekmi dejal Porzingis.

»Mi bomo še naprej ostali pri svoji igri. Ne bomo dovolili, da bi se kdorkoli iz nas delal norca. Pričakujemo, da ekipe počnejo takšne stvari in nas skušajo sprovocirati, iz nas izvabiti neko reakcijo. Nismo bili presenečeni, a tega preprosto ne bomo sprejeli. Takoj jim bomo vrnili udarec,« je dodal Latvijec.

Jimmy Butler je že v prvem polčasu staknil poškodbo po trdem padcu na tla, zaradi česar je imel Houston lažjo pot do izenčanja v zmagah proti moštvu Golden State Warriors. FOTO: Tim Warner/Getty Images Via AFP

V zadnji četrtini strelski izbruh Donovana Mitchella

Prvi nosilci vzhodne konference Cleveland Cavaliers so odpravili Miami Heat s 121:112, potem ko je Donovan Mitchell 17 od svojih skupno 30 točk dosegel v zadnji četrtini. Konjeniki so povedli z 2:0 v zmagah, naslednja tekma dvoboja bo v Miamiju.

»To je bila ena tistih situacij, ko superzvezdnik prevzame igro,« je o predstavi Mitchella dejal trener domačih Kenny Atkinson. »Zadel je nekaj velikih metov.«

»Samo poskušam najti svoj ritem,« pa je odvrnil Mitchell: »Moja naloga je samo voditi ekipo vsak večer na kakršen koli način.«

V Teksasu je Jalen Green dosegel 38 točk za Houston, ki je na drugi tekmi premagal Golden State Warriors ter poravnali boj na štiri zmage na 1:1. Tretja tekma bo v soboto v San Franciscu.

Golden State je izgubil Jimmyja Butlerja zaradi poškodbe medenice po hudem padcu po prekršku Amena Thompsona iz Houstona v prvi četrtini. Šele pregled z magnetno resonanco bo pokazal stopnjo njegove poškodbe.

Turek Alperen Sengun je za Houston dodal 17 točk in 16 skokov. Stephen Curry pa je bil najboljši pri bojevnikih z 20 točkami.