Stephen Curry najboljši strelec z razdalje vseh časov

Kultni Madison Square Garden, v katerem košarkarskih presežkov v zadnjih desetletjih ni bilo na pretek, je dočakal enega največjih večerov po nepozabnih dvobojih med kratkohlačniki s Patrickom Ewingom in Johnom Starksom proti šampionski ekipi Chicago Bulls z Michaelom Jordanom, Scottiejem Pippnom ... A tudi tokrat so bili Newyorčani na strani poražencev in spremljali »šov« tekmecev, za katerega je tokrat skrbel Stephen Curry. Ta je podrl rekord Raya Allena po številu zadetih metov za tri točke, s tribun pa sta mu ploskala tako nekdanji član Milwaukeeja in Miamija kot tudi Reggie Miller, legenda Indiana Pacers, ki je bil lastnik rekorda pred Allenom.

»Če tega ne moreš narediti doma, je (Madison Square Garden, op. a.) izvrsten načrt B,« je o podiranju rekorda na gostujoči tekmi povedal Curry. Tri od njegovih 22 točk so mu prinesle zgodovinski dosežek, ki ga je Golden State začinil z zmago s 105:96. Curry je svojo 2974. trojko zadel 7:33 minute pred koncem prve četrtine – sledilo je dolgo proslavljanje s soigralci in celo starši in seveda Allenom, ki je bil lastnik rekorda kar deset let.

Kerr vzel minuto odmora za proslavljanje podviga

»Mislim, da je bil to popoln večer,« je menil trener gostov Steve Kerr, nekdanji član Chicaga, ki je hitro vzel minuto odmora in varovancu omogočil proslavljanje. Curry bo v naslednjih mesecih oziroma letih seveda svojo statistiko pri metih z razdalje še močno izboljšal, saj velja za najboljšega v tej prvini: tekmo je začel z najboljšim povprečjem v karieri, 5,4 zadete trojke na tekmo, tokrat je metal 5:14. V tej sezoni je za tri točke zadel že 145-krat, nihče jih pred prvimi torkovimi tekmami ni zadel vsaj 100. Njegov soigralec Draymond Green je celo napovedal, da bi lahko razlika ob koncu njegove kariere znašala 1000 košev.

»Steph je najboljši, ki je kadarkoli metal košarkarsko žogo in mi dobivamo priložnost, da z njim delamo iz dneva v dan, to pa je res nekaj zelo posebnega,« je dejal Green. Curry je v MSG zablestel že leta 2013 s 54 točkami, nato je ob šampionskih pohodih bojevnikov dvakrat osvojil nagrado za najkoristnejšega igralca lige (MVP). Že šestkrat je bil najboljši strelec sezone z razdalje. Njegovi soigralci so mu rekord pomagali začiniti z novo, že 23. zmago v sezoni, ob kateri so z odlično obrambo omejili Knicks na 36-odstotni izkoristek meta iz igre.

Jordan Poole je zbral 19 točk in 9 skokov (prosti meti 13:13) in vsaj malce zabrisal slab izkoristek iz igre (3:11), Green je 8 točkam dodal 11 skokov in 7 asistenc. Julius Randle je ob četrtem zaporednem porazu za kratkohlačnike dosegel 31 točk, domači sicer zaradi proticovidnih protokolov še vedno pogrešajo RJ Barretta, Obija Toppina in Quentina Grimesa. Kljub temu, da so imeli nekaj težav z letom iz Indianapolisa, kjer so igrali v ponedeljek zvečer, zmaga gostov ni bila nikoli pod vprašajem, ko je Curry zadel svojo zadnjo trojko večera, je bilo na semaforju slabe tri minute pred koncem dvoboja 85:97 za bojevnike.

Toronto Raptors, ki še vedno ne računajo na Gorana Dragića, so na drugi strani mesta po podaljšku izgubili z Brooklyn Nets (129:131). Tesno je bilo tudi v Portlandu, kjer so poraženi finalisti minule sezone Phoenix Suns premagali Blazers s 111:107.

Torkovi izidi:

Brooklyn Nets : Toronto Raptors 131:129 (podaljšek)

(Gorana Dragića ni bilo v ekipi.)

New York Knicks : Golden State Warriors 96:105

Portland Trail Blazers : Phoenix Suns 107:111

Chicago Bulls – Detroit Pistons (preloženo)