Celjani so se razšli z Bezjakom in Pungarškom

Šeliga in Sešlar trenerski pridobitvi

Aktualni slovenski prvak NK Celje je sporočil, da sta klub zapustila napadalecin vezist25-letni Pungaršek je otrok celjske nogometne šole, za člansko selekcijo je odigral 127 tekem in dosegel 11 golov.Tudi 31-letni Bezjak je za Celje igral v mlajših selekcijah, nato v članski kategoriji klubski dres nosil med letoma 2008 in 2012, po zelo pestri evropski poti pa se je k Celjanom vrnil letošnjega oktobra in na 10 ligaških tekmah vknjižil 3 asistence.Celjani so tudi oznanili nova trenerska obraza. Nekdanji izkušeni vratar in član slovenske reprezentanceje prevzel funkcijo trenerja vratarjev članske selekcije, nekdanji reprezentantpa je postal trener selekcije ŠNC U19.Celjsko moštvo je še naprej brez glavnega trenerja po odhodu Dušana Kosića , njegov naslednik pa še ni znan.