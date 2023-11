Davčni rubežniki so pri izterjavi Ronaldinhevih dolgov našli le drobiž

Angleški tabloid The Sun je oznanil zgodbo o domnevnem bankrotu nekdanjega nogometnega čarovnika Ronaldinha. Ni prvič, da se piše in govori o njegovih denarnih težavah, a »rumeni« časnik, nagnjen k senzacionalizmu, je objavil, da je legendarni nogometaš, ki je najbolj navduševal pri Paris St. Germainu, Barceloni in v brazilski reprezentanci, izgubil skoraj ves denar. Med drugim, naj bi 43-letni Ronaldinho, ki ga je tudi Lionel Messi označil za človeka, zaradi katerega je postal boljši igralec in človek, državi dolgoval več milijonov evrov. Davčni uslužbenci so poskušali izterjati denar, vendar so na njegovih bančnih računih našli le šest ameriških dolarjev. Nato so poskušali zaseči njegovi dve nepremičnini, a so mu jih pustili.

Po igralski upokojitvi leta 2015 je Ronaldinho imel sloves moža, ki prekomerna uživa v razkošju, pogosto pa se je znašel tudi na »drugi strani zakona«. Svetovni prvak iz leta 2002, dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu leta 2005 in zmagovalec lige prvakov je v igralski karieri najboljše predstave uprizarjal, ko je igral za Barcelono, kjer je bil tudi neuradni ​Messijev mentor.