Enotna Uefa z Aleksandrom Čeferinom novim izzivom naproti

Slovenec Aleksander Čeferin bo danes dobil nov mandat predsednika Evropske nogometne zveze Uefe. V Lizboni je 47. kongres, na katerem je Čeferin edini predsedniški kandidat. Da bo glasovanje zgolj formalnost, dokazuje tudi dejstvo, da ima podporo praktično vseh članic krovne zveze.

»Dobil sem 55 pisem podpore prav toliko članic naše zveze in bi bilo noro, če ne bi kandidiral,« je že oktobra pojasnil Čeferin. Ta je septembra leta 2016 v Atenah dobil svoj prvi, takrat še nepolni mandat na čelu Uefe, in nato leta 2019 še drugega, polnega in s polno podporo.

Zdaj bo eno najmočnejših športnih organizacij na svetu vodil še do leta 2027, v obdobju, ko bo evropski nogomet doživel nekaj reform.

Dogajanje v Lizboni se je začelo že v torek s sejo izvršnega odbora Uefe. Na njem so izbrali gostitelja za žensko EP 2025. To je Švica.

Kongres se je začel ob 10. uri in se bo končal predvidoma štiri ure pozneje. Ključne točke dnevnega reda so poročilo predsednika in izvršnega odbora ter Uefine administracije za 2021/22, finančno poročilo za 2021/22 ter proračun za 2023/24.

Glavna točka pa bodo že omenjene volitve predsednika za nov štiriletni mandat. Ob tem bodo volili tudi izvršni odbor, v katerem bo najmanj ena ženska. Tudi člani IO bodo dobili štiriletni mandat, le en član dvoletnega.

Volili bodo tudi svoja predstavnika, dva podpredsednika, za svet Mednarodne nogometne zveze Fife, in sicer za štiriletni mandat. Enega na predlog štirih britanskih zvez, enega pa na predlog preostalih članic Uefe. Ob tem bodo volili še enega člana sveta Fife za štiriletni in enega za dvoletni mandat.