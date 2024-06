Ronaldov recept za uspeh? Georgina, družina in veliko gole kože

V nadaljevanju preberite:

Pot do slave danes vodi prek družbenih omrežij, tudi v poklicih, v katerih je talent še vedno na prvem mestu.

Družbena omrežja se bliskovito hitro spreminjajo, z njimi tudi navade zvezdnikov in načini, kako jih izkoriščajo, med športniki pa nogometašem ni para. Na instagramu, ki je z vidika monetizacije priljubljenosti kralj med športniki, je v petdeseterici uporabniških računov sedem asov, od tega štirje zdajšnji in en nekdanji nogometaš. Ob bok sta jim stopila zgolj legendarni košarkar LeBron James in zvezdnik kriketa Virat Kohli.

Cristiano Ronaldo je najbolj priljubljen uporabnik instagrama, a na lestvici – zanimivo – ni prvi. S 625 milijoni sledilcev zaostaja le za uradnim profilom tega družbenega omrežja, ki ima kar 670 milijonov sledilcev. Kako je torej Cristiano prišel do svetovne slave na svetovnem spletu?

Že hiter pogled na njegove objave kaže, da gre za odlično dodelano strategijo, s katero zadovoljuje želje in potrebe vseh skupin sledilcev. Prednjačijo objave s tekem, vendarle je Ronaldo še vedno nogometaš, čeprav zaradi predstav v Al-Nassru vsaj na stari celini zagotovo ne pridobiva na priljubljenosti.

Tudi po številu všečkov je hitro jasno, da sledilci na njegovo stran ne pridejo zaradi dosežkov na igrišču. Na vsake toliko Ronaldo ponudi »sladkorček« v obliki fotografije z ženo Georgino Rodriguez, prav tako spletno vplivnico z 58 milijoni sledilcev, pogoste so tudi njegove objave s treningov ali iz fitnesa, nemalokrat v spodnjem perilu, da je vsem na ogled izklesana postava portugalskega zvezdnika, s katero je zaslovel, ko je še veljal za enega od dveh najboljših nogometašev na svetu.