Turki ne želijo potovati v Savdsko Arabijo

Savdska Arabija v zadnjem času dobiva številne globalne nogometne bitke, Fifa ji bo denimo zaupala tudi organizacijo svetovnega prvenstva leta 2034. Tudi številne evropske nacionalne nogometne lige (tudi italijanska in španska) tam pogosto organizirajo pokalna ali superpokalna tekmovanja. Toda to ne velja za Turčijo, saj se najboljša turška kluba Galatasaray in Fenerbahče – zanj igra tudi Miha Zajc – močno upirata želji turške zveze oziroma lige, da bi tekmo za turški superpokal odigrali v savdski metropoli Riad.

Gre za okroglo obletnico turške republike

Turški pokalni prvak Fenerbahče je na sestanku upravnega odbora predlagal, da 29. decembra igrajo superpokal na štadionu Atatürk v Istanbulu, kjer je bil denimo tudi finale lige prvakov 2022/23, ali na štadionu v mestu Samsun. Gre za kraj na obali Črnega morja, v katerem je Mustafa Kemal Atatürk začel vojno za neodvisnost in oktobra ustanovil turško republiko na ruševinah Otomanskega cesarstva, prav letos pa mineva sto let od tega dogodka. Podobno menijo pri turškem prvaku Galatasarayu, katerega upravni odbor je prav tako enoten.

»Želimo, da igramo superpokal v turški domovini, ki so jo naši predniki osvojili in zaščitili s svojo krvjo, življenji, idejami in modrostjo. Mladi naj gledajo tekmo v državi, ki jo imajo, in ta občutek doživijo znotraj meja Turčije ob 100. obletnici naše republike, in sicer z nacionalno zavestjo, ne glede na to, za katero ekipo navijajo,« so zapisali pri Galatasarayu.