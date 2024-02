Girona zaman napadala Baske in tako osrečila Real Madrid

Nogometaši Girone so v 23. kolu španskega prvenstva remizirali 0:0 na domačem terenu proti Realu Sociedadu, kar pomeni, da ima Real Madrid na vrhu razpredelnice ob tekmi manj točko prednosti pred katalonskim malčkom. Girona, ki bo v naslednjem kolu gostovala prav pri Realu, bo z zanimanjem spremljala nedeljski madridski derbi na štadionu Santiago Bernabeu med Realom in Atleticom. Slednji je edini, ki je Real Madrid premagal dvakrat v tej sezoni.

Spet dramatična tekma Barcelone

Barcelona je na gostovanju v Vitorii premagala Alaves s 3:1 in vpisala petnajsto zmago v sezoni. Katalonci so zasluženo prišli do treh točk, tekma pa spet ni minila brez sodniškega vložka v škodo Barcelone in poškodbe varovancev Xavija Hernandeza. Sodnik je brazilski okrepitvi Barcelone Vitorju Roqueju v manj kot petnajstih minutah pokazal dva rumena kartona. Za drugega, ki ga je v 72. minuti stal poti v slačilnico, je Barcelona že napovedala pritožbo.

Daley Blind (Girona) je tako dolgo jezil sodnika, da mu je ta pokazal rumeni karton. FOTO: Pau Barrena/AFP

Še bolj problematično je, da je sredi drugega polčasa šepajoč na klop odšel Ilkay Gündogan, eden ključnih mož Barcelone, ki se je tako pridružil dolgemu seznamu manjkajočih igralcev. Tako Roque kot Gündogan sta bila pred tem strelca zadetkov. Brazilec je zadel v 63. minuti, Nemec je bil natančen v 49., prvi zadetek za Barcelono pa je v 22. minuti dosegel Poljak Robert Lewandowski. Domači so na 1:2 znižali v 51. minuti.