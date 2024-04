Guardiola: Zdaj morajo urediti še zelenico; Tuchel: To je bila enajstmetrovka!

Nogometni svet je pričakoval poslastico med madridskim Realom in Manchester Cityjem, v torkovem večeru bi si težko želeli boljše tekme, kot smo jo pospremili. Že po dobri minuti je zadel Bernardo Silva, preobratu Reala sta sledila izvrstna zadetka Phila Fodna in Joška Gvardiola, zmago gostov pa je z morda najlepšim golom na tekmi s fantastičnim volejem preprečil Fede Valverde.

»Odigrali smo težko, dobro, zelo izenačeno srečanje. Ko smo uspeli pritisniti na njih, niso bili nevarni. Zadetek Bernarda Silve nas je malo presenetil, a smo dobro odgovorili in se vrnili v igro. Nato so v drugem polčasu zadeli dva izjemna gola, ekipi kot je City moraš dovoliti več prostora za strele od daleč, drugače ne gre,« je začel svoj komentar trener madridskega Reala Carlo Ancelotti.

»Mislim, da smo jih presenetili s taktiko, Vinicius in Rodrygo sta bila na krilu izjemna, odlično sta sodelovala. Tudi brez Tchouamenija (ki bo manjkal zaradi kartonov) bomo v Manchestru imeli možnosti, na priložnost čakata Nacho in Militao. Če sem zadovoljen? Želel sem si, da bi imeli majhno prednost po prvi tekmi, a nam tudi remi pušča odprte možnosti pred povratno tekmo.«

Ancelotti in Guardiola sta se po tekmi prijateljsko objela. FOTO: Juan Medina/Reuters

Pep Guardiola na klopi sinje modrih je v svojem slogu našel pomanjkljivost, ko so ga vprašali o spektakularnem novem štadionu Reala, na Bernabeuu so tokrat igrali z zaprto streho: »Raje vidim nebo, ko pogledam navzgor. Štadion je impresiven, upam pa, da bodo zdaj uredili še zelenico. Real je vedno imel pravo travnato preprogo, tokrat pa zelenica ni bila na pravi ravni. Upam, da bo Florentino uredil tudi to.«

Bizarna napaka Arsenala, ki je ostala nekaznovana

Nogometaši londonskega Arsenala so na Emiratesu gostili Bayern in iztržili remi z 2:2. Lahko bi tudi zmagali, Bavarci niso bili kdove kako prepričljivi, so pa si pripravili nekaj zelo lepih priložnosti, da bi iz Londona odšli z zmago. Po zgodnjem zaostanku bodo zadovoljni tudi z remijem, vzdušje je skazila le poškodba mišice Serga Gnabryja, v Nemčiji se bojijo, da bo moral izpustiti tudi evropsko prvenstvo.

V izdihljajih tekme je bil tudi Manuel Neuer blizu, da bi zakrivil enajstmetrovko, a je ravno pravi čas še ustavil nogo, da ni storil prekrška. FOTO: Ian Kington/AFP

Je pa v Londonu v drugem polčasu pri zaostanku Arsenala z 1:2 prišlo do bizarne napake vratarja Raye in branilca Gabriela. Raya je žogo vrnil v igro in jo podal Gabrielu, ki pa je mislil, da igra še ne teče, zato je žogo ujel z roko in želel sam izvesti prosti strel. Trener Bayerna Thomas Tüchel je besno protestiral, piščalka Šveda Glenna Nyberga je ostala nema.

»Arsenal je izvajal prosti strel in Raya je podal žogo, nato jo je Gabriel prijel z roko. To je čista enajstmetrovka! Sodnik je na igrišču priznal, da je videl napako Gabriela, da je bila žoga že v igri in da je bilo to igranje z roko. Ni imel poguma, da bi dosodil enajstmetrovko, pa bi jo moral,« je bil jezen nemški strateg, ki pa ima kar prav.

Ne glede na vse si po dveh zanimivih remijih lahko obetamo dve ravno tako napeti povratni srečanji čez teden dni.