Indonezija pustila na cedilu Avstralijo

V zadnjem obdobju sta Svetovna nogometna zveza (Fifa) in Evropska nogometna zveza (Uefa) sprejeli več pomembnih odločitev in določili organizatorje nekaterih največjih prihodnjih turnirjev. Uefa je euro 2028 dodelila skupni kandidaturi britanskih držav in Irske, šampionat leta 2032 pa skupni kandidaturi Italije in Turčije. Fifa je načeloma dodelila – to mora resda potrditi kongres – mundial leta 2030 skupni kandidaturi Portugalske, Španije in Maroka, prve tri tekme pa Argentini, Paragvaju in Urugvaju.

Avstralija nima več resnih možnosti

Fifa je ob tem sporočila, da bo SP 2034 pripadlo Aziji. Prva se je prijavila Savdska Arabija, nato sta napovedali boj še Indonezija in Avstralija, ki bi vključili še nekaj držav (Malezija, Nova Zelandija, …). Toda po lobiranju nekaterih držav in predsednika Fife Giannija Infantina – ta želi enotno azijsko kandidaturo – je prišlo do zasuka.

»Indonezija bo v boju za SP 20234 podprla kandidaturo Savdske Arabije. Obenem se bomo sami še močneje pripravljali na kandidaturo, ko bo Azija organizirala naslednje svetovno prvenstvo po letu 2034, ali za drugo tekmovanje pod okriljem Fife,« je potrdil Erick Thohir, predsednik indonezijske zveze in nekdanji predsednik milanskega Interja. Avstralija po tem dogodku nima več resnih možnosti za organizacijo mundiala 2034.