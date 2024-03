Jan Oblak in rdeče-beli bojevniki so na vročem San Mamesu slekli hlače

Za madridski Atletico in njegovega vratarja Jana Oblaka so se slabo začeli odločilni dnevi. V španskem kraljevem pokalu jih je v polfinalu ustavil Athletica iz Bilbaa, ki je bil boljši tudi v povratni tekmi. Pred svojimi ognjevitimi navijači na vselej vročem stadionu Sam Mamesu so Baski slavili s 3:0, skupno s 4:0. V finalu bodo 6. aprila na stadionu La Cartuja v Sevilli igrali proti Mallorci, ki je pred tem izločila Real Sociedad.

Kapetana slovenske reprezentance Jana Oblaka je prvi premagal Inaki Williams (13.), nato ga je ukanil še Inakijev mlajši brat Nico Williams (42.), prepričljivo zmago pa je potrdil Gorke Guruuzete (61.).

Baskovska ekipa je kraljevi pokal osvojila 23-krat, a nazadnje daljnega leta 1984, medtem ko je Mallorca edino zmago v španskem pokalu slavila leta 2003.

Madridčane v bitki za uvrstitev v ligo prvakov v španskem prvenstvu zaseda 4. mesto s tremi točkami prednosti prav pred baskovskimi tekmeci. V nedeljo bodo v LaLigi gostili Betis iz Seville, za rdeče-bele pa bo najpomembnejša tekma povratna osmine finala lige prvakov proti Interju, 13. t. m. Milansko moštvo ima prednost iz prve tekme z 1:0.