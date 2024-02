Kako uspešni bodo Parižani, so Bavarci našli pot iz krize?

Osmina finala nogometne lige prvakov se nadaljuje, v torek sta si prednost priigrala Manchester City in Real Madrid, danes nas čakata nova zanimiva obračuna na prvi stopnički izločilnih bojev v elitnem nogometnem tekmovanju. Lazio na olimpijskem štadionu v Rimu gosti Bayern, PSG pa na parku princev baskovski Real Sociedad.

Pri Parižanih bo Kylian Mbappe s soigralci vsaj na papirju v vlogi izzivalcev, Real Sociedad je zanesljivo končal na 1. mestu v svoji skupini, PSG pa je do zadnjega trepetal za preboj v osmino finala. A dvoma o favoritu vendarle ni, PSG ima neprimerno več izkušenj in tudi zvezdniško zasedbo, Sociedad pa gre lahko sproščeno v boj s slovitimi tekmeci. Če bodo danes v mestu luči iztržili aktiven rezultat, bodo pred baskovsko publiko neugodni tekmeci za Parižane.

Thomasa Tuchla v teh dneh pogosto boli glava. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Zanimivo bo videti tudi, kako se bo v Rimu znašel Bayern, ki je v soboto prepričljivo izgubil derbi bundeslige z Bayerjem iz Leverkusna. Bavarci so v letu 2024 v manjši krizi, deloma so zanjo krive poškodbe, deloma pa tudi slabša forma nosilcev igre v napadalnem delu. Harry Kane ne dobiva več toliko uporabnih žog, na sredini igrišča je prepih, obramba se iz tekme v tekmo spreminja in Lazio zagotovo čuti, da ima priložnost za presenečenje.