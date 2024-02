Kdo bo selektor Slovenije v ligi narodov? Odgovorila sta Kek in Mijatović

V nadaljevanju preberite:

Leto 2024 bo v marsičem zgodovinsko, tudi v kontekstu (slovenskega) nogometa – jeseni bo zaživela prenovljena liga prvakov, slovensko nogometno prvenstvo bo morda bolj izenačeno, kot se zdi, reprezentanca pa bo odigrala največje število tekem v zgodovini samostojne države, kar pomeni, da ji gre dobro. Najmanj do konca letošnjega evropskega prvenstva v Nemčiji jo bo vodil selektor Matjaž Kek.

Med kongresom Uefe v Parizu smo se o tem pogovarjali tudi z glavnima akterjema zgodbe – selektorjem članske reprezentance Matjažem Kekom in predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem. Kek in Mijatović sta nam zaupala cilje v ligi narodov, kakšen pomen bo imela, saj bo vendarle na sporedu po euru 2024, kdo bo vodil reprezentanco, kaj si želi Kek in kaj Mijatović. Oba sta ocenila tudi možnosti Celja za naslov slovenskega prvaka.