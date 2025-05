Lerkarnarji po Alonsu dobili novega glavnega trenerja

Nogometni svet je danes pozdravil novico, da bo Erik ten Hag novi glavni trener nemškega prvoligaša Bayer 04 Leverkusena. 55-letni Nizozemec je s klubom podpisal pogodbo, ki velja do 30. junija 2027. Ten Hag, ki je nazadnje deloval kot trener Manchester Uniteda v angleški prvi ligi, bo svoje delo pri Bayerju uradno začel 1. julija, ko se bodo začele priprave na sezono 2025/26.

Njegov prihod sledi odhodu izjemno uspešnega Xabija Alonsa, ki je Bayer v sezoni 2023/24 popeljal do zgodovinske dvojne krone – naslova prvaka v nemškem prvenstvu in nemškem pokalu – preden je tik pred koncem pravkar zaključene sezone 2024/25 napovedal svoj prestop k madridskemu Realu.

Izkušnje in vizija za prihodnost

Športni direktor Bayerja Simon Rolfes je ob imenovanju poudaril Ten Hagove bogate izkušnje in impresivne športne dosežke. »Z Erikom ten Hagom stavimo na izkušenega trenerja z izjemnimi športnimi uspehi. Njegovih šest lovorik z Ajaxom iz Amsterdama je bilo nekaj posebnega,« je dejal Rolfes. »S tremi naslovi državnega prvaka in dvema pokalnima zmagama sta z Ajaxom med letoma 2018 in 2022 neizpodbitno vladala nizozemskemu nogometu. Tudi z uspehi pri Manchester Unitedu, doseženimi v včasih težkih okoliščinah, je Erik dokazal svojo kakovost kot trener.« Rolfes je dodal, da se njihove nogometne vizije ujemajo: »Naše predstave o nogometu se skladajo. S tehnično dovršenim in dominantnim nogometom želimo tudi v prihodnje delovati ter si prizadevati za najvišje cilje v nemškem prvenstvu, nemškem pokalu in ligi prvakov.«

Nogometni svet je danes pozdravil novico, da bo Erik ten Hag novi glavni trener nemškega prvoligaša Bayer Leverkusena. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Tudi sam Ten Hag se veseli novega izziva v Leverkusnu in Bundesligi. »Bayer je eden najboljših klubov v Nemčiji in sodi tudi v širši evropski vrh. Klub nudi izjemne pogoje, pogovori z odgovornimi pa so name naredili velik vtis,« je povedal nizozemski strateg. »V Leverkusen sem prišel, da potrdim ambicije, ki so zrasle v zadnjih letih. Veselim se, da bomo skupaj nekaj zgradili in prepričan sem, da bomo razvili ambiciozno ekipo.«

Pot od Amsterdama preko Manchestra do Leverkusna

Erik ten Hag prinaša s seboj bogato trenersko zgodovino. Pred obdobjem v Manchestru, kjer je leta 2023 osvojil angleški ligaški pokal in leta 2024 pokal FA, ter ekipo v svoji prvi sezoni popeljal do tretjega mesta v angleškem prventvu in finala pokala FA, je Ten Hag pisal zgodovino z Ajaxom. Z velikani iz Amsterdama je osvojil tri naslove državnega prvaka in dva nizozemska pokala, v sezoni 2018/19 pa jih je popeljal vse do polfinala lige prvakov, kjer so dramatično izpadli proti Tottenhamu.

Njegova trenerska pot se je v vlogi glavnega trenerja na Nizozemskem začela z vodenjem Utrechta, s katerim je igral v finalu nizozemskega pokala in si zagotovil mesto v evropskih tekmovanjih, ter delo pri rezervni ekipi iz Münchenskega Bayerna med letoma 2013 in 2015, kjer je osvojil naslov v bavarski regionalni ligi.

Največji uspeh Nizozemca na klopi Manchester Uniteda je bil osvojen FA pokal v sezoni 2023/24. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Njegov čas pri Manchester Unitedu se je končal 28. oktobra lani, ko je bil odpuščen po slabšem začetku sezone, kljub temu da je klub poleti pred sezono aktiviral enoletno podaljšanje njegove pogodbe.

Nadaljevanje zmagovalne miselnosti

Ten Hag tako stopa v velike čevlje Xabija Alonsa, pod katerim je Leverkusen doživel sanjsko obdobje. Naloga Nizozemca bo graditi na teh temeljih in ohraniti zmagovalno miselnost v ekipi, ki se bo soočala z izzivi na treh frontah. Njegova prva uradna tekma na klopi »Lekarnarjev« bo v prvem krogu nemškega pokala, ki bo na sporedu med 15. in 18. avgustom, teden kasneje pa se začenja nova sezona nemškega prvenstva.