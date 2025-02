Liverpool se je v bitki za naslov odlepil od Arsenala

Liverpool je minuli konec tedna naredil velik korak proti novemu naslovu angleškega prvaka. Rdeči imajo z zmago na Etihadu proti Manchester Cityju in porazom najbližjega zasledovalca Arsenala na londonskem derbiju enajst točk prednosti na vrhu lestvice.

»Po mojem mnenju sta Villa in City v gosteh zelo, zelo, zelo težki tekmi, tako da lahko tam izgubiš točke. Arsenal je denimo že odigral ti dve tekmi, zato je težko soditi, vendar smo v dobrem položaju, vemo pa tudi, kako težko nam je bilo zmagati proti Wolves,« je položaj na lestvici komentiral nizozemski trener Arne Slot. Liverpool je prejšnjo sredo gostovanje pri Aston Villi zapustil z eno točko, zaradi česar bi Arsenal lahko z zmago razliko zmanjšal na pet točk.

Vendar je zdesetkani severnolondonski klub, med drugim so zaradi poškodbe odsotni napadalci Bukayo Saka, Gabriel Martinelli in Kai Havertz, ki se bo na zelenice vrnil po koncu sezone, na Emiratesu z 0:1 izgubil proti West Hamu. Odgovornost za poraz je prevzel trener topničarjev Mikel Arteta: »Upam, da smo zelo [jezni], ker danes nismo dosegli zahtevane ravni, za kar sem odgovoren in sem zelo jezen.«

Liverpool je na derbiju kola z 0:2 premagal tekmece iz Manchestra in vknjižil prvo ligaško zmago na Etihadu po letu 2015. »Če igraš v gosteh proti ekipi Pepa, je skoraj nemogoče imeti več posesti žoge, kot jo ima njegova ekipa. Vedeli smo, da se moramo veliko braniti, in to smo počeli zelo dobro, nato pa nas je nekaj dobrih trenutkov v protinapadu popeljalo do zmage,« je zmago proti Cityju, ki za prvouvrščenim Liverpoolom zaostaja za dvajset točk, komentiral 46-letni Slot.

Naziv najboljšega posameznika tekme je pripadel Mohamedu Salahu, ki je dosegel prvi gol in prispeval podajo za zadetek Dominika Szoboszlaia. Dvaintridesetletni egiptovski krilni napadalec je s 16 asistencami najboljši podajalec in s 25 goli najboljši strelec angleškega prvenstva. »Upam, da bomo ostali mirni, saj se včasih zgodi, da nas pritisk ob koncu sezone preplavi, zato upam, da bomo ostali mirni, igrali svojo igro in poskusili zmagati vsako tekmo,« je po tekmi povedal Salah.

V sredo bo na Anfield prispel Newcastle, tretjeuvrščeni Nottingham Forrest pa bo gostil Arsenal.