Manchester City in Arsenal poslala na angleški vrh Liverpool

Nogometaši Liverpoola so spet vodilna ekipa angleškega prvenstva. Postali so veliki zmagovalci 30. kroga, potem ko so z 2:1 premagali Brighton, derbi med Manchester Cityjem in Arsenalom pa se je končal brez zadetkov. Liverpool ima zdaj 67 točk, Arsenal 65, City pa 64.

Arsenal je prekinil niz osmih zaporednih zmag

Derbi med Cityjem in Arsenalom veliko razburljivih dogodkov ni postregel. Potekal je v skladu z napovedmi, gostitelji so imeli veliko terensko premoč. Sedemdeset odstotkov igralnega časa so imeli žogo v nogah, a sprožili le en strel v okvir gola. Igralec tekme je bil William Saliba, ki je ustavil najboljšega strelca lige Erlinga Haalanda, ki se ga na igrišču praktično ni videlo. Arsenal je na gol tekmeca sprožil več strelov, bil celo za odtenek nevarnejši, predvsem Gabriel Jesus bi se lahko nekajkrat bolje odzval, najlepšo priložnost pa je ob koncu tekme zamudil Leandro Trossard.

Arsenalov trener Mikel Arteta med nagovorom nogometašev. FOTO: Carl Recine/Reuters

Arsenal, prva ekipa v dveh letih, ki na Etihadu domačim ni dovolila zadetka, je tako prekinil niz osmih zaporednih zmag, City pa na domačem igrišču ostaja neporažen vse od novembra 2022. Pred letošnjim obračunom je Arsenal doma premagal osemkrat zapovrstjo. Varovanci Pepa Guardiole v troboju za prvaka zdaj reči nimajo v svojih rokah. Če želijo kot prvi postati angleški prvaki četrtič zaporedoma, bodo morali dočakati spodrsljaj tekmecev.

Liverpool je na zadnjih tekmah le enkrat premagal Brighton, ekipo Roberta De Zerbija, ki naj bi bil po »košarici« Xabija Alonsa kandidat za naslednika Jürgena Kloppa na klopi rdečih. Zato se je nemški strokovnjak tekme kar nekoliko bal, izkazalo se je, da upravičeno. Brighton jim je spet povzročil težave, že v drugi minuti je prek Dannyja Wellbecka povedel.

Cityjev trener Pep Guardiola, Erling Braut Haaland in Gabriel Jesus po derbiju. FOTO: Carl Recine/Reuters

Domači so nato zagospodarili na igrišču in nizali priložnosti. Stalna nevarnost je bil Mohamed Salah, ki je zapravil kar nekaj priložnosti, v 27. minuti pa je Luis Diaz vendarle izenačil. Liverpool, ki je neporažen že na 27. zaporednih tekmah na domačem igrišču, je krenil po drugi gol, po podaji Alexisa MacAllisterja ga je v 65. minuti dosegel prav Salah, za Egipčana je bil to tretji gol na zadnjih treh tekmah. V zadnjem delu tekme so imeli priložnosti tudi gosti, najlepšo je zapravil nekdanji član Liverpoola Adam Lallana, njegov strel je zletel mimo vrat.