Maribor in Mura pred derbijem zanesljiva v pokalu

V slovenskem nogometnem pokalu Pivovarna Union sta v osmino finala napredovala še zadnja prvoligaša Maribor in Mura. Vijoličasti so gostovali pri nekdanjem prvoligašu Primorju in slavili s 3:1, zadela sta Marko Kolar in Marin Laušič, Haris Dedič pa je zatresel lastno mrežo. Gol za Primorje je v 93. Minuti dosegel Žan Bešir.

Prekmurci pa so tokrat gostovali na Gorenjskem in z 2:0 ugnali Šenčur. Tik pred koncem prvega polčasa je Muro v vodstvo popeljal Borna Proleta, pet minut pred koncem tekme je končni izid postavil Luka Turudija.

Že v sredo so si med prvoligaši osmino finala zagotovili nogometaši Olimpije, Rogaške, Kopra in Radomelj, medtem ko sta morala premoč drugoligašema priznati zasedbi Domžal in Celja.

Čez vikend bo v slovenskem pokalu na sporedu še sedem tekem.