Na sodišču že tri različne zgodbe, bivša žena mu verjame

Devetintridesetletni Brazilec Daniel Alves je za zapahi v Barceloni preživel svoj prvi konec tedna, potem ko ga je 23-letnica obtožila posilstva v toaletnih prostorih ene od diskotek. Alves naj bi na sodišču predstavil že tri različne zgodbe: sprva je dejal, da dekleta sploh ne pozna, nato je priznal, da jo je videl, toda zanikal stik, nazadnje pa je dejal, da naj bi bila ona tista, ki se mu je vrgla v objem.

Časnika La Vanguardia in El Periodico sta objavila tudi nekaj podrobnosti pričanja dekleta, ki naj bi jo Alves povabil v prostor, za katerega se je izkazalo, da je toaleta. »Nisem vedela, kaj je za tistimi vrati, mislila sem, da gre še za en VIP-prostor. Zahteval je, da sedem nanj, vrgel me je po tleh in zahteval oralni seks. Udaril me je, dvignil s tal in posilil. Upirala sem se, toda bil je močnejši,« je o dogodku iz 30. decembra policistom povedala 23-letnica.

Alves, nekdanji član Seville, Barcelone, Juventusa in PSG, ki je lani kot najstarejši Brazilec zaigral na mundialu, je že ostal brez pogodbe z mehiškim prvoligašem Pumas, ki se mu je pridružil julija.

»Prestopili so vse meje, ne smemo ga obiskati. Če bo treba, bomo dali tudi življenje za to, da se Dani reši iz tega pekla,« je izjavil njegov brat Junior. Žena Joana Sanz je medije prosila, da naj spoštujejo njeno zasebnost, potem ko je pred dnevi izgubila mamo, zdaj pa »še drugi steber svojega življenja«. Oglasila se je tudi nekdanja žena Dinorah Santana, ki je bila več let Brazilčeva agentka in še vedno upravlja z njegovim premoženjem.

»Dani nikoli, nikoli, nikoli ne bi storil česa takšnega. Poznam ga že 22 let, od tega sva jih deset preživela kot mož in žena. Vem, da je žalosten, a da je z njim vse v najlepšem redu,« je dejala mati Alvesevih dveh otrok.