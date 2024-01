Slovenci v Atenah prvič pod Turkom, velik izziv Jana Oblaka

Novo leto prinaša nove izzive tudi najboljšim slovenskim nogometašem. Danes bodo na trnih predvsem navijači madridskega Atletica in grškega Panathinaikosa, pri katerih igrajo štirje vidnejši legionarji, na katere bo junija računal v Nemčiji tudi selektor Matjaž Kek. Panathinaikos bo ob 20. uri gostil Giannino, to bo prva tekma za novega trenerja Fatiha Terima. Legendarni Turek je že razkril svoje cilje.

Stavite na svojega favorita v tujih nogometnih derbijih. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

»Na naslov grškega prvaka čakamo 14 let, kar je nedopustno. Tudi Galatasaray je pred mojim prihodom čakal na naslov turškega prvaka 14 let, nato smo začeli osvajati lovorike v nizu. To želim ponoviti v Atenah.« Terim je v generalki za Giannino vodil na treningu vse tri Slovence, Andražu Šporarju in Benjaminu Verbiču se je pridružil tudi prej poškodovani Adam Gnezda Čerin. Vsi trije bodo dobili veliko priložnost za dokazovanje, potem ko jim ob koncu mandata prejšnjega trenerja Ivana Jovanovića ni šlo po načrtu.

Panathinaikos v vrhu, Atletico tik pod njim

Po 15. kolih je napeto: PAOK 35, Panathinaikos 34, Olympiakos in AEK po 32, Aris 24. Živahno je tudi v Španiji. Atletico bo ob 21.30 gostoval pri vodilni Gironi (Real in Girona po 45, Atletico in Barcelona po 38, Bilbao 35), kar bo velik izziv za vratarja Jana Oblaka in njegove soigralce.