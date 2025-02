Matjaž Kek nad reprezentanco, ki je Slovenija še ni premagala

Slovenska nogometna reprezentanca je dobila tudi drugega nasprotnika v junijskem reprezentančnem terminu. Slovenija bo 10. junija gostila Bosno in Hercegovino, reprezentanco, s katero se je doslej na uradnih tekmah pomerila že štirikrat. Slovenija se je z Bosno in Hercegovino nazadnje merila februarja 2013, ko so Slovenci pod vodstvom Srečka Katanca v zasneženih Stožicah klonili z 0:3, tudi sicer pa Slovenija reprezentance BiH na uradnih tekmah še ni premagala.

Marca dvakrat s Slovaško

Letošnje leto Slovenija pričenja marca s tekmama dodatnih kvalifikacij lige narodov B proti Slovaški – 20. marca v Bratislavi in 23. marca v Ljubljani –, vstopnice za derbi v Stožicah je že mogoče kupiti, po junijskih pripravljalnih tekmah z Luksemburgom v gosteh in Bosno in Hercegovino doma pa varovance Matjaža Keka čakajo evropske kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu 2026, ko se bodo od septembra do novembra pomerili s Švedsko, Švico in Kosovom.

Nogometna zveza Slovenije bo informacije o začetku prodaje vstopnic in prizorišču junijske tekme sporočila v prihodnjih tednih, znani so le vsi letošnji tekmeci izbrane vrste A, ki jo vodi selektor Matjaž Kek.