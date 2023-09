Slovenija vodilna ekipa skupine H: oktobra se obeta pravi spektakel

V nadaljevanju preberite:

Na obzorju so najbolj dramatične kvalifikacije Slovenije za evropsko prvenstvo v nogometu po letu 1992, ko sta NZS sprejeli medse krovni organizaciji Uefa in Fifa. Po šestih kolih kvalifikacij za euro 2024 štiri vodilne reprezentance v skupini H loči pičla točka, oktobra pa bo šlo še »bolj zares« v dvobojih Slovenije s Finsko in Severno Irsko. »Naj ostane, kot je,« si je po včerajšnji zmagi v San Marinu zaželel tudi selektor Matjaž Kek, potem ko ta čas poveljujeta skupini H prav Slovenija in Danska.

Komu smo za opravljeno v San Marinu podelili najvišjo in komu najnižjo oceno? Kaj lahko posebej veseli selektorja Keka pred oktobrskim paketom ključnih tekem?