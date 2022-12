Cristiano Ronaldo izpustil trening z rezervisti

Portugalska nogometna reprezentanca je igraje opravila s Švico v osmini finala na svetovnem prvenstvu in le z obrobno vlogo najboljšega strelca v zgodovini Cristiana Ronalda. Toda nasmeh na obrazih so že dan pozneje zamenjali zaskrbljeni obrazi zaradi nove kontroverzne odločitve 37-letnega kapetana. Začudeni so bili predvsem poročevalci s svetovnega prvenstva, ki so opazili, da je Ronaldo izpustil trening z igralci, ki niso bili v prvi enajsterici, in ga je pripravil selektor Fernando Santos. Ronaldo se je namreč v dvorani za fitnes raje pridružil igralcem prve enajsterice in z njim opravil sproščujoče ter manj intenzivne vaje. V portugalskem nogometnem taboru so sicer zatrdili, da je vse v najlepšem redu in ni nikakršnega Ronaldovega nelagodja, ker tekme proti Švici ni začel od prve minute.

Selektor Santos je s tem, ko je Ronalda pustil na klopi za rezervne igralce, končal zvezdnikov niz 31 tekem na velikih tekmovanjih od prve minute. Zanimivo pa je, da je bila pred dvobojem osmine finala njegova zadnja tekma, ki je ni začel v udarni enajsterici, na evropskem prvenstvu leta 2008. Verjeli ali ne, obsedel je na tekmi proti Švici.