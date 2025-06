Uefa: Euro 2026 tudi v Sloveniji!

Evropska nogometna zveza (Uefa) je potrdila pomembne prilagoditve pri organizaciji prihajajočega evropskega prvenstva v futsalu leta 2026. Prvotnima gostiteljicama, Latviji in Litvi, se bo pridružila tudi Slovenija, ki bo tako postala tretja gostiteljska nacija tekmovanja. Ta odločitev prinaša vrhunski dvoranski nogomet znova v srce Slovenije, natančneje v Ljubljano.

Slovenija bo gostila skupno 18 tekem, vključno s tekmami skupin C in D, dvema četrtfinaloma, polfinaloma, tekmo za tretje mesto in finalom. FOTO: Uroš Hočevar

Do nepričakovanega zasuka je prišlo po aprilskih kvalifikacijah, v katerih si je neposredno uvrstitev na zaključni turnir zagotovila reprezentanca Belorusije. Ker zakonodaja v Latviji in Litvi prepoveduje organizacijo tekem z beloruskimi ekipami na njunem ozemlju, se je Uefa znašla pred izzivom, kako zagotoviti nemoteno izvedbo prvenstva. Izvršni odbor Uefe je kot pravično in uravnoteženo rešitev potrdil vključitev tretje države gostiteljice, da bi ohranili integriteto in uspeh tekmovanja.

Po preučitvi vseh kvalificiranih držav in potencialnih mest gostiteljev je izbira padla na Slovenijo. K tej odločitvi je botrovalo več dejavnikov. Slovenija je bila na prvenstvo že uvrščena na podlagi športnih dosežkov, Ljubljana pa se ponaša z že uveljavljeno infrastrukturo in pripravljenostjo, saj je uspešno gostila že Futsal Euro leta 2018. Poleg tega sta polna podpora in sodelovanje Nogometne zveze Slovenije predstavljala ključen temelj za odločitev Uefe.

Kljub dodajanju Slovenije bosta Latvija in Litva ohranili svoje pravice gostiteljic. Skupina A se bo odvijala v Rigi, skupina B pa v Kaunasu. Vsako od teh mest bo gostilo tudi po eno četrtfinalno tekmo, kar potrjuje njuno osrednjo vlogo na turnirju.

Nogometna zveza Slovenije je ponudila polno podporo in sodelovanje. FOTO: Uroš Hočevar

Daleč največji del tekmovanja pa bo potekal v Sloveniji, ki bo gostila kar 18 tekem. V Ljubljani se bodo odigrale tekme skupin C in D, dva četrtfinala, oba polfinala, tekma za tretje mesto in veliki finale. Glavno prizorišče bo Arena Stožice, medtem ko bo dvorana Tivoli gostila dve tekmi tretjega kroga skupinskega dela, ko se morata tekmi iste skupine igrati sočasno. Žreb bo Slovenijo uvrstil v skupino C, Belorusija pa bo uvrščena v skupino C ali D, s čimer je zagotovljeno, da bodo vse njene morebitne tekme odigrane v Sloveniji. Uefa se je ob tem zahvalila vsem trem nacionalnim zvezam za njihovo hitro sodelovanje in prožnost pri iskanju rešitve.