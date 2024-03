Uefa prejela devetkrat več prošenj za sodelovanje na euru 2024

Letošnje evropsko prvenstvo v nogometu bo posebej zanimivo in spektakularno za Evropejce. Štadioni bodo polni, turnir pa bodo organizirali v Nemčiji, ki omogoča odlično izkušnjo navijačem – tako v kontekstu prometne dostopnosti kot znanja za organizacijo tovrstnih dogodkov. To so začutili tudi prostovoljci, ki so nepogrešljiv del evropskih prvenstev.

Na štadionih in v navijaških območjih 15 milijonov ljudi

Za prostovoljno delo na euru 2024 se je prijavilo 146.000 ljudi, starih od 18 do 65 let, in sicer iz 124 držav. Evropska nogometna zveza (Uefa) je po podrobnih razgovorih izbrala 16.000 imen, ki jih bo v naslednjih mesecih usposobila za delo na enomesečnem turnirju v desetih nemških mestih. Prostovoljci bodo pomagali kot vozniki, prevajalci, vodniki v t. i. navijaških conah, akterji pri preverjanju ustreznosti vstopnic, v informacijskih centrih in na štadionih.

Največje zanimanje je pritegnil tečaj »Nauči se, reši življenja«, ki bo udeležence pripravil na prepoznavanje zgodnjih znakov srčnega infarkta in jih uril v oživljanju. Povprečna starost prostovoljcev je 36 let, nekoliko več je moških (52,8 odstotka), 67,8 odstotka pa jih je že prostovoljno sodelovalo na različnih prireditvah. Organizatorji pričakujejo, da si bo tekme ogledalo 2,7 milijona navijačev, v navijaških območjih še dodatnih 12 milijonov.