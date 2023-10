Kot bi scenarij spisala Agatha Christie, so bile storilke razkrinkane na koncu

V nadaljevanju preberite:

Vsaka dobra kriminalka ima nepričakovan zaplet. Še bolje, če jih je več. Kot bi scenarij za tekmo med rokometašicami Krima Mercatorja in Vipers iz Kristiansanda spisala Agatha Christie, do konca ni bilo znano, kako se bo razpletlo. Po prvem polčasu se je zdelo, da bo junakinja domača vratarka Barbara Arenhart, v drugem je sum padel na njeno kolegico Katrine Lunde in Anno Vjahirevo, na koncu pa je bila »razkrinkana« Jovanka Radičević. Pajdašinji je imela v Arenhartovi in Alji Varagić, končalo se je s 24:24 in veliko točko Ljubljančank proti evropskim prvakinjam.

Kaj sta po tekmi povedali Nina Zulić in Tamara Mavsar? Katere so bile strelke in kakšno je stanje na lestvici skupine B lige prvakinj? Kaj čaka Krim v nadaljevanju? Podoživite vzdušje v Tivoliju ...