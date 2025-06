Madžarke slavile z 20.000 navijači

Rokometašice Györa so po zmagi proti Odenseju z 29:27 (20:15) osvojile 1. mesto na letošnjem zaključnem turnirju lige prvakinj v Budimpešti. Madžarska ekipa je sedmič slavila v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, najboljša je bila tudi v letih 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 in 2024.

Imenitna rokometna ekipa iz Györa, kjer ima vidno vlogo slovenski strokovnjak Uroš Bregar, ki je prvi pomočnik glavnemu švedskemu trenerju Peru Johanssonu, od prihodnje sezone naprej pa bo tam igrala tudi slovenska reprezentantka Tjaša Stanko, je znova pokorila celinske tekmice.

V svojem enajstem finalu v zadnjih šestnajstih letih je zasenčila zasedbo iz Hamletove dežele, ki se je prvič uvrstila v veliki finale. Sredi polčasa si je priigrala sedem golov prednosti (12:5, 13:6), nato pa kljub nekaterim manjšim nihanjem vodila do samega konca finalnega obračuna, ki si ga je ogledalo 19.469 gledalcev.

Na finalni tekmi so bile pri Györu najbolj učinkovite Norvežanka Kari Brattset Dale, Nizozemka Dione Housheer in Francozinja Estelle Nze Minko, vse so dosegle po šest golov. Pri Odenseju je Mie Højlund dosegla pet, Louise Vinter Burgaard in Norvežanka Thale Rushfeldt Deila pa po štiri zadetke. Legendarna, 45-letna norveška vratarka Katrine Lunde, je za dansko ekipo zbrala 12 obramb.

Györ se je po letošnjem zmagoslavju povzpel na tretje mesto najbolj uspešnih ekip v ligi prvakinj in nekdanjem pokalu državnih prvakinj. Spartak iz Kijeva je med letoma 1970 in 1988 v tem tekmovanju zmagal 13-krat, avstrijski Hypo Niederösterreich pa osemkrat med letoma 1989 in 2000.