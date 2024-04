Na olimpijske igre tudi s pomočjo Sare Isaković; žal brez prenosa v Sloveniji

V sivem in deževnem vremenu so slovenske rokometašice v torek dopotovale v Ulm, toda danes je to mesto, kjer Donava deli nemški zvezni deželi Bavarska in Baden-Württemberg, obsijalo sonce. Tudi naše rokometašice so po dopoldanskem treningu v Ratiopharm Areni prišle v preddverje hotela Maritim nasmejane. Odločene so, da bodo jutri na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah proti domači Nemčiji pokazale, da sodijo v Pariz 2024. Nekaj slabe volje pa je na vseh pustila slaba novica, da si tekem proti Nemčiji, Paragvaju in Črni gori ne bo mogoče ogledati na nobeni slovenski televiziji.

Slovenska reprezentanca Vratarki: Amra Pandžić (Baia Mare, Rom), Maja Vojnović (Krim); leva krilia: Tamara Mavsar, Ema Abina (obe Krim), Maja Svetik (Trofaiach, Avt); leve zunanje: Tjaša Stanko (Krim), Ana Abina (Mlinotest), Ema Hrvatin (Zwickau, Nem), Erin Novak (Kisvarda, Mad); srednji zunanji: Elizabeth Omoregie (CSM Bukarešta, Rom), Nina Spreitzer (Krim); desni zunanji: Ana Gros (Györ, Mad), Barbara Lazović (Krim); desni krili: Alja Varagić (Krim), Ema Markovič (Z'dežele); krožne napadalke: Nataša Ljepoja (Valcea, Rom), Valentina Klemenčič, Manca Jurič (obe Krim).

»Res ne morem verjeti, da se lahko zgodi kaj takšnega. Žal mi je, da v Sloveniji ne bodo mogli spremljati naših tekem,« je bila razočarana krožna napadalka Nataša Ljepoja, sestrična dolgoletnega reprezentanta Dragana Gajića. Zdaj igra za romunsko Valceo, s katero ima pogodbo tudi za naslednjo sezono. Z njo so se strinjale tudi Barbara Lazović, Nina Spreitzer, Ema Abina in Manca Jurič, ki so se družile s štiričlansko slovensko sedmo silo.

Barbara Lazović je dala izjave za medije. FOTO: P. Z.

Med Ulmom in Neu-Ulmom

Ljepoja si je skupaj s soigralkami in ambasadorko Branko Zec (bivšo reprezentančno vratarko) ob prihodu v Ulm ogledala tukajšnjo znamenito katedralo z najvišjim zvonikom v Evropi. Od tam je reprezentanco do hotela pripeljal luksuzni Mercedesov avtobus nemškega prvoligaša Rhein-Neckar Löwen. Tudi hotel Maritim je zelo sodoben, obdan s steklom in z veliko avlo. Stoji na levem bregu Donave, torej na Švabskem, 2,5 km oddaljena Ratiopharm Arena, sicer dom znane košarkarske ekipe, je na bavarskem delu, ki se imenuje Neu-Ulm, kjer živijo večinoma priseljenci. Gre za dvorano s 6000 sedeži, ki je za jutrišnje srečanje med Nemčijo in Slovenijo razprodana. V njej bodo imele Slovenke nekaj navijačev, vsaki igralki je namreč Rokometna zveza Slovenije kupila po tri vstopnice za sorodnike in prijatelje.

KvalifikacijePariz

Selektor Dragan Adžić ne skriva, da napetost pred kariernim izzivom v mestu, kjer se je rodil Albert Einstein, narašča. Kateri igralki od 18 bo pustil na tribuni, se še ni odločil. Vse so bile na treningu zelo bojevite in odločne. Analiza je bila podrobna, toda Adžić ne ve, kaj lahko natanko pričakuje od Nemčije. Slovenija se je z njo pomerila samo dvakrat, v letih 2003 in 2006 (vsaka reprezentanca je vpisala po eno minimalno zmago). Torej izkušenj z njo nima. Na stavnicah so Nemke prepričljive favoritinje, kvota ne njihovo zmago je 1,20, na zmago Slovenije 5.

Hotel Maritim stoji na obrežju Donave. FOTO: P. Z.

Tri leta trajajoče sanje

Toda Črnogorec ne vihti z belo zastavo, prepričan je, da so Nemke ranljive. »Tri leta sanjam uvrstitev na olimpijske igre, torej od dne, ko sem prišel. Pri puncah vidim veliko motivacijo, sinergijo in odlično atmosfero. Verjamem, da bomo ostali mirni, stabilni, posvečeni sebi in se na koncu veselili zgodovinskega uspeha. To bi nam odprlo širša vrata, dekleta pa bi s tem dala darilo sebi, svojim družinam, vsem, ki so delali z njimi in vsem mladim dekletom, ki v naših reprezentantkah vidijo vzornice. To sanjam in dajem vse od sebe, da bi nam uspelo. Moj privilegij je, da se lahko lotim tega izziva s temi krasnimi puncami,« je dejal Adžić.

Slovenke prevaža luksuzni avtobus. FOTO: P. Z.

In nadaljeval. »Z Nemkami in Črnogorkami se lahko kosamo, vidim velike možnosti, da jih premagamo. Zadovoljni smo s seboj, vemo pa, kaj nas čaka, kakšna je kakovost nasprotnic. Kar se tiče forme, verjamem, da smo si proti Italiji povrnili formo in pravo razpoloženje. Nemke in Črnogorke pa bomo poskušali vreči iz forme.«

Dragan Adžić je optimističen. FOTO: P. Z.

Prenos v Nemčiji in Črni gori, v Sloveniji ne

Pomembno vlogo bodo imele glave, zato je imela reprezentanca dve seansi pri športni psihologinji Sari Isaković, ki je na OI v Pekingu 2008 osvojila srebrno kolajno v plavanju. »Njena razmišljanja sovpadajo z mojimi trenerskimi izkušnjami in verjamem, da smo s tem zadeli v polno,« pravi Adžić, ki je tudi žalosten, ker turnirja ne bo na slovenskih programih. Nemčija in Črna gora bosta prenašali vse tekme ...

V Ulmu se začenjajo kvalifikacije za OI. FOTO: P. Z.

»Dekleta bi si zaslužila, da bi jih navijači v domovini lahko gledali po televiziji. To bi si zaslužila ena taka rokometna nacija, kot je Slovenija. Ne vem, zakaj tega ni bilo mogoče uresničiti, ampak najpomembnejše je, da mi v Nemčiji uresničimo svoj cilj, s temi stvarmi pa se ne smemo ukvarjati.«