Poraz je boleč, upanje na Pariz živi; Slovenke v en glas: Glave gor

»Poraz je boleč, ampak zdaj ni čas za obžalovanje zapravljene priložnosti. Glave gor, še vedno imamo možnosti za nastop na olimpijskih igrah,« je bil glas kapetanke Ane Gros, ki tudi z 11 goli ni mogla preprečiti poraza slovenskih rokometašic proti Nemčiji na prvi tekmi v kvalifikacijah za Pariz 2024. O dveh potnikih se bo odločalo konec tedna, ključen pa bo nedeljski dvoboj za biti ali ne biti s Črno goro.

Kakšne so bile okoliščine prve tekme v Ulmu, kdo vse je prišel podpret Slovenke? Kaj so po tekmi povedali selektor Dragan Adžić, Nataša Ljepoja, Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie?