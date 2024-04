Adžić prvič zapel Zdravljico, rad bi jo še v Parizu; Liza Omoregie: Zmoremo!

V nadaljevanju preberite:

Težjo pot v Pariz so ubrale slovenske rokometašice in po porazu z Nemčijo niso skrivale razočaranja, ker so pokazale manj, kot so želele. Toda težja je pot, lepši je razgled, so si kot klene Slovenke rekle, ko so se prebudile v novo jutro. Še vedno imajo (skoraj) vse v svojih rokah. Če bodo na kvalifikacijskem turnirju v Neu-Ulmu danes premagale Paragvaj (16.45) in jutri Črno goro (16), se utegnejo veseliti zgodovinskega podviga, o katerem so sanjale generacije pred njimi, ter kot prva slovenska ženska reprezentanca nastopiti na olimpijskih igrah.

Kaj sta povedala selektor Dragan Adžić in igralka Elizabeth Omoregie? Kakšni so možni scenariji?