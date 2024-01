Jannik Sinner iz brezna do prvega velikega zmagoslavja

Kakšen tenis v Melbournu! Mladi italijanski zvezdnik Jannik Sinner je v finalu OP Avstralije izgubil dva niza proti bolj izkušenemu Rusu Danilu Medvedjevu, potem pa uprizoril veličasten preobrat in prišel do prvega naslova za grand slam v karieri. Bilo je 3:6, 3:6, 6:4, 6:4 in 6:3 za 22-letnika iz Južne Tirolske, ki je pred tem izločil števiko 1 Novaka Đokovića. Dvoboj je trajal tri ure in 44 minut. Včerajšnji finale pri ženskah je pripadel Belorusinji Arini Sabalenka po zmagi nad Kitajko Qinwen Zheng.

Sinner je postal tretji Italijan z naslovom na turnirjih za grand slam. Pridružil se je rojakoma Nicoli Pietrangeliju (Roland Garros, 1959, 1960) in Adrianu Panatti (Roland Garros, 1976). Dvaindvajsetletni Južni Tirolec je pred letošnjim OP Avstralije le enkrat igral v polfinalu ter še štirikrat v četrtfinalu. Ob koncu lanske sezone je z odličnimi rezultati nakazal preboj proti vrhu teniške piramide s turnirskima zmagama v Pekingu in na Dunaju, finalu zaključnega turnirja v Torinu ter naslovu z rojaki v Davisovem pokalu. V Melbournu je za začetek sezone 2024 postavil še piko na i, je poročala STA.

Jannik Sinner je prišel do zmage kariere. FOTO: Issei Kato/ Reuters

Proti Medvedjevu je slavil še četrtič zapovrstjo, Rus pa je pred tem dobil prvih šest dvobojev. Rus je postal prvi teniški igralec v zgodovini, ki je dvakrat izgubil finale po vodstvu z 2:0 v nizih. To se mu je pripetilo še pred dvema letoma prav tako v Melbournu, ko ga je premagal Španec Rafael Nadal.