Janne Ahonen sporočil slabo novico

Mico Ahonen bo okreval od devet do 12 mesecev. FOTO: Facebook M. A.

Kot so pokazali nadaljnji izvidi, poškodba, sina legendarnega, še zdaleč ni tako nedolžna, kot so mu sprva rekli zdravniki. Mladi finski smučarski skakalec si je namreč pri padcu prav na zadnjem treningu v Lahtiju strgal prednjo križno vez v levem kolenu, zaradi česar bo moral na operacijo. Mimogrede: podobno poškodbo je v Planici, ki so jo letos zaznamovali tudi številni padci, staknil tudi njegov rojak

»Mico bo okreval od devet do dvanajst mesecev, kar pomeni, da bo izpustil letošnjo sezono v svojem drugem športu (dirke v pospeševanju). No, vsaj na začetku ga zagotovo ne bo zraven,« je sporočil slabo novico Janne Ahonen, ki velja za enega od najboljših smučarskih skakalcev v zgodovini tega športa. Zanimivo, da se mu sprva niti sanjalo ni, kaj se je zgodilo njegovemu 22-letnemu sinu.

»Bil sem v službi in sploh nisem vedel, da je Mico padel, dokler ni na družbenem omrežju objavil svojo fotografijo iz bolnišnice. Prvi podatki, ki smo jih dobili od zdravnikov, pa so bili bistveno bolj obetavni od teh, ki jih imamo zdaj. Toda na srečo ima Mico dovolj poguma in potrpežljivosti za dolgo okrevanje, ki je zdaj pred njim,« je še dejal 46-letni Finec, ki je po številu stopničk (108) na drugem mestu večne lestvice za Avstrijcem Stefanom Kraftom (118), po številu zmag za svetovni pokal (36) pa je šesti.