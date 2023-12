Kraft kot z drugega planeta, med Slovenci najboljši Lanišek

Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft v 45. sezoni svetovnega pokala še ne pozna poraza. Po dveh zmagah prejšnji konec tedna v Ruki je v svojo korist odločil tudi prvo tekmo v Lillehammerju.

S skokoma, dolgima 104 in 92,5 metra, je bil prvi tudi na srednji Olimpijski napravi (HS-98). Na zmagovalnem odru mu je znova družbo delal drugouvrščeni Nemec Andreas Wellinger (99 m in 92 m), tretji pa je bil Kraftov reprezentančni kolega Daniel Tschofenig (97,5 m in 94 m).

Najboljši Slovenec je bil tokrat Anže Lanišek (94 m in 93,5 m), ki je zadržal osmo mesto iz uvodne serije. Točke sta si od naših priskakala tudi Timi Zajc (95,5 m in 92,5 m) in Peter Prevc (93,5 m in 93 m), ki sta drug za drugim pristala na 18. oziroma 19. mestu.

Obilo smole je imel spet Žiga Jelar (89,5 m), ki je kot 31. za las (za pičle 0,9 točke) zgrešil preboj v drugo serijo, medtem ko je Domen Prevc obtičal že v včerajšnjih kvalifikacijah.

Kraft na vrhu že po prvem »polčasu«

Že po uvodni seriji je bil v najboljšem izhodišču Stefan Kraft, ki ga je odneslo daleč najdlje med vsemi. Za svoj izjemen skok, dolg 104 metre, je prejel 154,4 točke, 6,8 več od drugouvrščenega Nemca Andreasa Wellingerja (99 m). Tretji je bil Andreasov izkušeni rojak Pius Paschke (99 m).

Med Slovenci je najbolje kazalo Anžetu Lanišku (94 m), ki je po prvem »polčasu« držal osmo mesto. Timi Zajc (95,5 m), ki je prikazal enega od svojih najboljših nastopov na tej skakalnici, je bil 14., v finale pa se je od naših prebil tudi Peter Prevc (93,5 m), ki je zasedal 19. mesto.

Jutri bosta tekmi na sosednji veliki napravi (HS-140); skakalke se bodo med seboj merile od 12.30 naprej, moška preizkušnja pa se bo začela ob 17. uri.