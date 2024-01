Leon Korošec: Občutek ob uspešni inovaciji je podoben športni zmagi

Begunjski Elan je znamka, ki je s slovenskim smučanjem in zimo neločljivo povezana. Eno najbolj prebojnih podjetij, ki je z inovacijami osvojilo trg, tudi v današnji »zreli smučarski panogi« ohranja svoje mesto pod soncem. Leon Korošec kot direktor zimskošportne divizije in podpredsednik skupine Elan podrobno spremlja premike in nove trende na smučarskem trgu.

»Prihodnost smučanja je v segmentaciji, gre za zrelo panogo, kjer se smučarji vse pogosteje odločajo za različne vrste smučanja, freeride in turna smuka sta v porastu. Na trgu ne želimo biti obsojajoči in kupcem govoriti, kaj je prav in kaj ne, želimo se prilagajati njihovim željam in to nam dobro uspeva,« pove Korošec.

Pri tem ima jasen odgovor, zakaj je v zelo tekmovalni industriji smučanja Elanu uspel globalni preboj: »Elan je v globalnem smislu uspešen, ker je simpatična znamka. Želimo, da uživate na smučeh s prijatelji in družino, mi pa smo tu za to, da poskrbimo za vas.«

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Rojeni Tržičan, ki zdaj prebiva v Bohinju, najraje smuča spomladi, ko je nekoliko topleje, snežne razmere pa so še vedno zelo dobre. Sezona se zanj v aprilu še ne konča, smuča tako na progah kot zunaj nje in dobro ve, kako odvisna je smučarska panoga od vremenskih razmer. »Dejstvo je, da se snežne razmere spreminjajo, velika smučarska središča pa se z dobro pripravo in umetnim snegom znajo dobro odzvati na to. Tam se celo okolje zaveda, koliko delovnih mest v turizmu, hotelirstvu, gostinstvu je neposredno odvisnih od delovanja žičnic, zato vsi pripomorejo k temu, da smučišče deluje.«

Povedal je tudi, kako so se v Elanu od alpskega smučanja preusmerili k tekmovalnemu smučarskemu krosu, kjer znova osvajajo olimpijska odličja, in zakaj so športni uspehi pomemben del grajenja uspeha znamke.

Kot volvo in varnostni pas

Elanu je v zgodovini uspelo nekaj prebojnih inovacij, glavna je bila zagotovo izum karving smuči s poudarjenim zunanjim lokom, ki so prinesle smučarsko revolucijo: »O tej inovaciji govorim sproščeno, ker me še ni bilo zraven, ko je nastajala, seveda pa smo vsi še danes zelo ponosni nanjo. Karving je razvit v Begunjah in uporaben za vse, večkrat se šalimo, da je kot volvo, ki je razvil varnostni pas, kar je bilo tako pomembno, da so ga dali na razpolago vsemu svetu.«

Korošec v podkastu pojasnjuje spremenjene potrošniške navade in nove trge, ki jih nagovarjajo z zložljivimi smučmi Voyager. Pove pa tudi nekaj zanimivih zgodb iz privatno-poslovnega življenja, denimo, kako je bil videti obisk pri legendi Elana Ingemarju Stenmarku. »Bil sem pri njem doma, bil je zelo prijeten obisk, ponudil mi je piškote in popila sva eno neskavo,« v smehu pove Korošec.