Niki Prevc lovorika na turneji dveh večerov

Na drugi tekmi smučarskih skakalk za silvestrsko turnejo oziroma tako imenovano turnejo dveh večerov v Oberstdorfu je bila najboljša Eva Pinkelnig (132,5 m in 129 m). Avstrijska šampionka, ki je zaradi bolečin v kolenu sezono odprla šele na prejšnji postaji v Garmisch-Partenkirchnu, je za 2,7 točke ugnala drugouvrščeno Kanadčanko Abigail Strate (131 m in 128,5 m).

Med Slovenkami se je znova najbolje odrezala Nika Prevc, ki je s skokoma, dolgima 126,5 in 125 metrov, zasedla peto mesto. V seštevku turneje dveh večerov je po zaslugi zmage iz Garmisch-Partenkirchna osvojila prvo mesto in z njim glavno nagrado v višini 10.000 evrov. Mlado skakalko iz Dolenje vasi v Selški dolini je zelo malo ločilo od novih stopničk; za Norvežanko Eirin Mario Kvandal (131,5 m in 127 m) in Avstrijko Jacqueline Seifriedsberger (129,5 m in 126 m), ki sta skupaj delili tretje mesto, je zaostala le za 1,3 točke.

»Po malo zmedenem dnevu in težavah z zbranostjo sem zelo vesela, da sem kljub temu pokazala dva dovolj dobra skoka, ki sta bila dovolj za skupno zmago,« je izjavila 18-letna skakalka iz Dolenje vasi pri Železnikih.

Nika Prevc je osvojila prvo mesto v seštevku turneje dveh večerov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zadovoljna s skoki, ne pa z rezultati

Dve mesti za Prevčevo se je na veliki skakalnici pod Senčno goro uvrstila svetovna rekorderka Ema Klinec (122,5 m in 128,5 m). »Na turneji nisem ravno skakala najbolje, slabo pa tudi ni bilo. Malo sem se lovila. V Oberstdorf sem prišla z določeno nalogo, ki sem jo uspešno opravila. Zadnji skok je bil z odskočne mize zelo lep. Zelo vesela grem zdaj naprej. Zadovoljna sem, kar zadeva skoke, ne pa toliko rezultatsko, kar zadeva turnejo,« je pojasnila 25-letna skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko.

Do točk za svetovni pokal se je prebila tudi Nika Križnar (125,5 m in 116 m), ki je pristala na 14. mestu. »Zadnja tekma se ni odvila po mojih željah. Tudi iz napak se učimo. Težje je sprejeti, če ti gre dobro v kvalifikacijah in na uradnem treningu, pa potem na tekmi ne. Za naprej se bo treba bolj zbrati. Naslednja tekma bo na tako rekoč domačem prizorišču, Beljak imam rada in upam, da bom tam uživala,« si je zaželela 23-letnica iz Delnic v Poljanski dolini.

Rezultati tekme za svetovni pokal v Oberstdorfu: 1. Eva Pinkelnig (Avs) 272,1 (132.5, 129), 2. Abigail Strate (Kan) 269,4 (131, 128.5), 3. Jacqueline Seifriedsberger (Avs) 261,6 (129.5, 126) in Eirin Maria Kvandal (Nor) 261,6 (131.5, 127), 5. Nika Prevc (Slo) 260,3 (126.5, 125), 6. Loutitt (Kan) 259,8 (133.5, 125), 7. Ema Klinec 257,0 (122.5, 128.5), 14. Nika Križnar (Slo) 237,9 (125.5, 116), 35. Katra Komar (Slo) 90,7 (106.5), 36. Ajda Košnjek (Slo) 81,4 (102.5), 37. Taja Bodlaj (Slo) 80,5 (100.5).

Katra Komar (106,5 m/34.), Ajda Košnjek (102,5 m/35.) in Taja Bodlaj (100,5 m/37.) so bile prekratke za preboj v finale. »Prva turneja dveh večerov je za nami, dobili smo skupno zmago. Vesel sem, da si je Nika Prevc v Garmischu priskakala dovolj prednosti, da je bilo na koncu dovolj. To je bila tudi edina lovorika, ki jo kot ekipa še nimamo v svoji zbirki. Upamo, da se bo zgodila še kdaj. Če ocenim tekmovanje, je bilo težko. Žirija je bila konzervativna z nizkim zaletiščem. Spremenljive razmere naredijo ogromne razlike. Sami skoki niso bili na tako visoki ravni kot na prejšnjih dveh prizoriščih,« je presodil glavni trener slovenske ženske skakalne vrste Zoran Zupančič.

Končni vrstni red na silvestrski turneji (2/2) : 1. N. Prevc (Slo) 527,7, 2. Pinkelnig (Avs) 518,1, 3. Strate (Kan) 516,8, 4. Kvandal (Nor) 516,1, 5. Kramer (Avs) 483,6, 6. Klinec 480,6, 14. Križnar 455,0, 26. Košnjek 282,3, 38. Bodlaj 169,6, 43. Komar (vse Slo) 90,7.

Naslednji ženski tekmi za svetovni pokal bosta že v sredo in četrtek v Beljaku, kjer bo namesto Bodlajeve priložnost v slovenski ekipi dobila komaj 15-letna Tina Erzar.