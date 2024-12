Tim Mastnak znova na zmagovalnem odru

Tim Mastnak, slovenski deskar na snegu, je tudi na prvi evropski tekmi sezone, paralelnem veleslalomu v Carezzi, potrdil odlično formo. Še četrtič zapovrstjo se je uvrstil vsaj v polfinale, tokrat je zasedel drugo mesto, z njim pa še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Od Celjana, ki je v Carezzi zmagal leta 2018 in za katerega so bile to 11. stopničke v karieri, je bil boljši le Radoslav Jankov, Bolgar je zmagal prvič po letu 2017. Tretje mesto je zasedel Avstrijec Benjamin Karl, najhitrejši v kvalifikacijah, v katerih sta bila prepočasna za uvrstitev v izločilne boje Žan Košir (21. mesto) in Rok Marguč (25.).

Pri dekletih je Gloria Kotnik zasedla 7. mesto, prvič v karieri je zmagala Italijanka Jasmin Coratti.

Naslednja tekma bo že v soboto v Cortini d'Ampezzo.

Izidi:

Moški:

1. Radoslav Jankov (Bol)

2. Tim Mastnak (Slo)

3. Benjamin Karl (Avt)

4. Edwin Coratti (Ita)

5. Sangho Lee (J. Kor)

6. Sangkyum Kim (J. Kor)

21. Žan Košir (Slo)

25. Rok Marguč (Slo)

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Tim Mastnak (Slo) 290 točk

2. Maurizio Bormolini (Ita) 242

3. Benjamin Karl (Avt) 214

4. Daniele Bagozza (Ita) 203

5. Andreas Prommegger (Avt) 186

21. Žan Košir (Slo) 65

28. Rok Marguč (Slo) 34

Ženske:

1. Jasmin Coratti (Ita)

2. Aleksandra Krol-Walas (Pol)

3. Tsubaki Miki (Jap)

4. Julie Zogg (Švi)

5. Elisa Caffont (Ita)

6. Ramona Hofmeister (Nem)

7. Gloria Kotnik (Slo)

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Tsubaki Miki (Jap) 360

2. Sabine Payer (Avt) 290

3. Aleksandra Krol-Walas (Pol) 242

4. Julie Zogg (Švi) 228

5. Jasmin Coratti (Ita) 220

13. Gloria Kotnik (Slo) 116