Zmagoslavje Švicarke in Francoza, Slovenci v ozadju

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici so danes pod streho spravili obe tekmi s skupinskim štartom v teku na smučeh do 23 let na 20 kilometrov v prostem slogu. V ženski konkurenci, v kateri na štartu ni bilo nobene Slovenke, je zmago slavila Švicarka Marina Kälin, med moškimi pa je bil najhitrejši Francoz Mathis Desloges. Od naših se je še najvišje uvrstil Nejc Štern, ki je z zaostankom sedmih minut in desetih sekund zasedel 48. mesto.

Kälinovi, ki je za 20 kilometrov potrebovala skoraj 49 minut (48:58,6), sta družbo na zmagovalnem odru delali drugouvrščena Američanka Haley Brewster (+ 1,3) in tretjeuvrščena Francozinja Maelle Veyre (+ 4,5). Za Deslogesom (46:37,3) sta v cilj pritekla srebrni Norvežan Martin Kirkeberg Mørk (+ 17,8) in bronasti Švicar Fabrizio Albasini (+ 24,4).

Ob Šternu (48.) so slovenske barve zastopali še Boštjan Korošec (+ 7:48,5/53. mesto), Jošt Mulej (+ 8:24,1/57. mesto) in Anže Gros (+ 10:24,4/62. mesto).