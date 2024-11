Zasijale bodo nove Delove podjetniške zvezde

Medijska hiša Delo bo že osmo leto zapored v okviru projekta Delove podjetniške zvezde, tokrat z naslovom S tehnologijo in ugledom podjetja konkurenčnejši na trgu dela, podelila prestižne kipce na današnjem gala večernem dogodku na Brdu pri Kranju.

Udeležence dogodka bo nagovoril Klemen Boštjančič, podpredsednik vlade in minister za finance. Pred tem pa bo imel v vlogi gostitelja uvodni nagovor Bojan Budja, odgovorni urednik Dela.

Na prireditvi bomo med drugim predstavili vsa nominirana podjetja, ki smo jih izbrali na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). V kategoriji malih in srednjih podjetij (MSP) je pet nominirancev: Duol, Hyla, Mizarstvo Jezeršek, Skitti in UNI&FORMA, tri podjetja pa so nominirana v kategoriji velikih podjetij (Danfoss Trata, Intersocks in Kolektor Etra).

Članki o nominiranih podjetjih so dostopni s klikom na posamezno podjetje v okvirčku ali na spletni strani https://www.delo.si/delov-poslovni-center/podjetniske-zvezde.

Nominirana mala in srednja podjetja po abecednem vrstnem redu: DUOL HYLA MIZARSTVO JEZERŠEK SKITTI UNI&FORMA

Nominirana velika podjetja po abecednem vrstnem redu: DANFOSS TRATA INTERSOCKS KOLEKTOR ETRA

Vsi nominiranci bodo dobili priznanja, prestižne kipce v vsaki izmed kategorij pa favoriti po izboru strokovne komisije in favoriti po izboru bralcev Dela.

Strokovni komisiji predseduje Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor medijske hiše Delo, v njej pa so še zaslužni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Dušan Mramor, državni sekretar za internacionalizacijo, podjetništvo, razvojna sredstva in turizem na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, predstavnica generalnega pokrovitelja, vodja marketinga družbe Generali Investments mag. Mojca Marija Pregelj, lanska Delova podjetniška zvezda, direktor podjetja RLS iz Komende Janez Novak, in predstavniki uredništva.

Nejc Gole, namestnik urednika gospodarske redakcije Dela, v pogovoru z Matijo Novakom iz podjetja RLS, ki je postalo Delova podjetniška zvezda 2023. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo