Poleti v Mariboru Olimpijski festival evropske mladine

Maribor bo med 23. in 29. julijem gostitelj Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM). Festivala se bo udeležilo približno 2500 mladih športnikov in športnic iz kar 48 evropskih držav.

Uvodna slovesnost bo na stadionu Ljudski vrt, slavnostni zaključek pa na trgu Svobode. Prizorišča tekmovanj bodo razpršena po celotnem Mariboru in okolici. Mladi pa se bodo pomerili v enajstih športnih panogah, kot so športna gimnastika, atletika, plavanje, judo, rokomet, odbojka in tudi cestno kolesarstvo, ki bo vodilo po ulicah mesta in okolici po strokovno določeni trasi. Na poti do OFEM je ves čas prisotna tudi uradna maskota Olimpijskega komiteja Slovenije lisjak Foksi.

Pred samim festivalom bo od 3. do 23. junija potekalo potovanje bakle Miru, na katerem bodo spodbujali športnega duha po osnovnih šolah v Mariboru in okolici ter tako obiskali občine po celotni podravski regiji. Zadnji teden julija bodo različne aktivnosti na voljo brezplačno, tako na področju športa, kulture, glasbe, zdravja in sprostitve.

Nove in urbane panoge

Ambasadorja Olimpijskega festivala evropske mladine 2023 v Mariboru sta uspešen slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar ter perspektivni odbojkar in član slovenske odbojkarske članske reprezentance Rok Možič. Flisar je ob tem poudaril, da je kar 54 mladih, ki so dobili zlato kolajno na OFEM, medaljo osvojili tudi na pravih olimpijskih igrah. »To pomeni, da v naše mesto pridejo mladi, ki so najboljši na svetu. Ti mladi bodo nekoč to, kar sta zdaj Michael Phelps in Luka Dončić. Moramo se zavedati, da bo prišlo zelo veliko ljudi in za vsakega Mariborčana to nekaj pomeni, razvijala pa se bo tudi športna infrastruktura,« pravi Flisar.

Mladi tekmovalci se bodo pomerili tudi v novih in urbanih panogah. Tako bo na Trgu Leona Štuklja organizirano tekmovanje v košarki 3x3, v Bike parku Pohorje na novi trasi v gorskem kolesarstvu, v Skate parku pa v rolkanju.

Priložnosti za prostovoljce

V OFEM se zavedajo pomembnosti prostovoljstva pri organizaciji velikih športnih prireditev. Želijo si pritegniti od 700 do 800 prostovoljcev, domačih in tujih, ter zanje ustvariti širok sistem nagrajevanja z vključevanjem, angažiranjem, treningi in izobraževanji, da prostovoljstvo prepoznajo kot prednost, še pravijo. »Izkušnje bodo ovrednotene in analizirane za gradnjo platforme za nadaljnji uspešen razvoj.

Prostovoljstvo je velika prednost in tudi referenca pri nadaljnjem razvoju karierne poti. FOTO: Marko Pigac

Ta bo vključevala tudi priročnik za organizatorje neprofitnih športnih prireditev ter digitalno orodje za vodenje in koordinacijo prostovoljcev. Pri pridobivanju prostovoljcev in vzpostavljanju stalne mreže prostovoljcev na področju športa intenzivno sodelujemo z Mladinskim kulturnim centrom Maribor in zavodom za zaposlovanje.«

S partnerji so marca odprli tako imenovano Točko za prostovoljstvo, saj želijo ljudi ozavestiti, da je prostovoljstvo velika prednost in tudi referenca pri nadaljnjem razvoju karierne poti. Z aktivnostmi, kot so mentoriranje, delavnice, seminarji, družabni in kulturni dogodki, spodbujanje zdravega načina življenja in športnih disciplin, želimo prostovoljcem omogočiti raznovrstno paleto novih znanj in izkušenj ter orodij za razvoj socialnih veščin in kariernih potencialov.