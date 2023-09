Celjsko gledališče posveča sezono mestu

Slovensko ljudsko gledališče (SLG) Celje bo prihodnji teden z avtorskim projektom Juriš po motivih življenja in dela Karla Destovnika - Kajuha začelo novo sezono. Napovedali so, da novo sezono posvečajo Celju in celotnemu savinjsko-šaleškemu okolju. Hkrati stavijo na mlade; zanje odpirajo posebno platformo, celovito vadnico za nove gledališke skupnosti. Gotovo bo posebna poslastica koncertni cikel CE dur – Celju dajemo urbani ritem.

Celjsko gledališče se je dalj časa (in se še) spoprijemalo z očitki, da ne živi z mestom, se ne odziva na zahteve občinstva in preprosto ne razume okolja, v katerem deluje. To sezono, ki jo je prvič kot upravnik in umetniški vodja zasnoval Miha Golob, posvečajo prav Celju in savinjsko-šaleškemu okolju. Kot je dejal Golob, je bil prvi poriv za to odločitev prav občutek, da je gledališče izgubilo stik z mestom. »Drugi poriv je prišel iz nas, umetniškega ansambla, ki ne prihajamo iz Celja, ampak od zunaj. Tudi mi imamo kdaj občutek, da nismo del mesta. Celju bi radi sporočili, da ni tako. Smo tukaj, tu delamo in živimo. Na vprašanje, ali živim v Celju, sem v nekem intervjuju odgovoril, da ja, samo spim ne tam.«

Program Sezono v SLG Celje bo odprl avtorski projekt Juriš po motivih življenja in dela Karla Destovnika - Kajuha režiserke Žive Bizovičar. Sledila bo Druga preteklost Vinka Möderndorferja v režiji Luke Marcena, nato Paradiž, grenka komedija Mattea Spiazzija, ki jo bo tudi režiral. Decembra bodo odigrali predstavo za otroke To je tekma, ki je avtorski projekt režiserja Mihe Goloba. V drugem delu sezone bodo uprizorili Zaprta vrata Jean-Paula Sartra v režiji Mateje Kokol, dramo Kralji po motivih drame Oliviera Kemeida Pet kraljev in zgodovinskih kronik Williama Shakespeara v režiji Livije Pandur in gledališko-glasbeni omnibus Matije Solceta 3JA!. Vpis abonmajev so podaljšali do 6. oktobra.

Začelo se bo udarno, v spomin na človeka, ki je to okolje zelo zaznamoval, pesnika Karla Destovnika - Kajuha. Letošnje leto je razglašeno za Kajuhovo in prva premiera te sezone v SLG Celje bo njegova. Avtorja koncepta sta Nik Žnidaršič in Živa Bizovičar, ki je tudi režiserka predstave, krstna uprizoritev avtorskega projekta bo prihodnji teden na malem odru. Samo teden dni pozneje bo prišla na veliki oder Druga preteklost Vinka Möderndorferja. Gre za krstno uprizoritev odrske freske, ki je nastala po istoimenskem Möderndorferjevem romanu, ki slika dogajanje med letoma 1930 in 1992, postavljeno pa je v izmišljeno mestece v okolici Celja. »Mislim, da bo dober začetek sezone. Predstavi sta bogati tako vsebinsko kot kostumografsko, scenografsko, z velikima zasedbama, imamo tudi nekaj gostov. Obeta se udaren začetek na obeh odrih, česar se zelo veselimo,« je dejal Golob. Novost je tudi abonma Dialog, v katerem bo predstavam sledil pogovor z ustvarjalci.

Za mlade

V tej sezoni bodo uprizorili Zaprta vrata Jean-Paula Sartra, ki ga bodo letos secirali maturanti. »Lani celjskim maturantom nismo mogli zagotoviti predstave, zato smo se letos odločili, da bomo sami naredili tako predstavo in jo poklanjamo našemu mlademu občinstvu, na katero računamo v prihodnosti,« je dejal Golob. Ni pa celjski teater edini, ki bo v tej sezoni uprizoril Zaprta vrata. Golob je dejal, da so se tega dela lotila tri profesionalna gledališča, vendar ga to ne skrbi. »Lani so gledališča prav tako uprizarjala maturitetna besedila – Antigono, Dogodek v mestu Gogi …, ampak zaradi prevelikega zanimanja predstav nismo mogli pripeljati v Celje. Za gledališče je zanimivo tudi to, da lahko vidimo tekst večkrat. Videl sem že gotovo pet, šest Hamletov in nekaj Plešastih pevk, tudi to je čar gledališča.«

Za mlade pripravljajo poseben projekt stARTboks. Gre za platformo, namenjeno mladim od 15. do 19. leta, na kateri bodo mlade na različne načine vključevali v gledališče, in sicer z gledališkim studiem, ogledi predstav in pogovori o njih, mladi bodo tudi razvijali uprizoritvene izraze. S tem bi radi pritegnili mlade, ki jih teater celostno zanima, v prihodnje pa bi prav z mladimi polnili »maturitetni program«, je dejal Golob. Projekt bo vodila Mojca Redjko, ki je zelo zaznamovala zlasti štajerski gledališki bazen, je poudaril Golob. »Cele generacije so šle skozi njeno šolo, praktično trenutno v Mariboru ni gledališčnika, ki ga niso zaznamovale Mojčine ideje.«

Glasba

Novost sezone je še koncertni cikel CE dur, katerega programski vodja je igralec Branko Završan. »Imamo strahotno kakovostne glasbene skupine, ki bi jih radi povabili v gledališče. Zraven bomo povabili tudi nekaj igralcev, ki bodo sodelovali pri nekaterih skladbah. To idejo smo že poskusili, bilo je zanimivo, šarmantno in simpatično. Iz tega se porodi neka nova kvaliteta,« je dejal Završan. Glasbeniki bodo dopoldne pripravili tudi delavnice za otroke. V ciklu, ki se bo začel 21. oktobra s koncertom Katalene, pričakujejo še Dan D, Severo Gjurin, Bossa de Novo, Bilbi in Pliš.