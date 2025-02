Slovenija podpisuje sporazum s Fundacijo Auschwitz-Birkenau

Slovenska vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu sporazuma s Fundacijo Auschwitz-Birkenau ter pooblastila ministrico za kulturo Asto Vrečko za njegov podpis v imenu Slovenije.

Sporazum temelji na zakonu o ratifikaciji sporazuma o financiranju prenove in ponovne postavitve skupne stalne razstave v bloku 17 Spominskega muzeja Auschwitz-Birkenau. Namenjen je obnovi skupnih prostorov paviljona 17, postavitvi razstave ter kasnejšemu vzdrževanju, s čimer Slovenija prispeva k ohranjanju spomina na grozote druge svetovne vojne ter ozaveščanju prihodnjih generacij, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Paviljon 17 je bil od leta 1975 del spominske razstave v Spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau, vendar so ga leta 2009 zaprli zaradi načrtovane obnove. V okviru sodelovanja držav naslednic nekdanje Jugoslavije (Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Srbije in Črne gore) je bil zastavljen načrt o skupnem projektu oziroma razstavi, ki bo izpostavila usode taboriščnikov iz omenjenih držav.

Skupna razstava držav naslednic nekdanje Jugoslavije v Spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau je sicer v pripravi in po zagotovilih ministrstva za kulturo poteka v skladu s predvidenim časovnim načrtom.

FOTO: Anja Intihar

Slovenija je bila prva od republik nekdanje Jugoslavije, ki je ratificirala sporazum o financiranju tega projekta.

Paviljon 17 je sicer že pred časom povsem prenovila Avstrija, stroške dela prenove si bodo razdelile države naslednice.

»Podpis sporazuma s Fundacijo Auschwitz-Birkenau pomeni konkretno podporo ohranjanju tega pomembnega zgodovinskega spomenika, ki je del svetovne Unescove dediščine,« so še pojasnili na ministrstvu. Vlada bo fundaciji nakazala finančna sredstva, s čimer bo podprla »dolgoročne ohranitvene dejavnosti muzeja in širjenje zgodovinskega zavedanja o tragediji, ki se nikoli ne sme ponoviti«. V taborišču Auschwitz-Birkenau je umrlo od 1300 do 1600 Slovenk in Slovencev.

Ministrstvo za kulturo vodi slovenski del projekta in bo še naprej sodelovalo pri obnovi ter vzpostavitvi razstave v paviljonu 17, so še dodali.