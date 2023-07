Oxfordska univerza se je Masajem za ukradene predmete oddolžila s kravami

Mednarodni tsk poroča o »prijateljski« poravnavi med dvema masajskima družinama v Keniji in znamenito britansko univerzo v Oxfordu. Družini sta prepričani, da so Britanci določene eksponate v času kolonializma odvzeli njihovim prednikom.

Kot nebičajno odškodnino sta prejeli 98 krav, a kot navaja kenijski Daily Nation, sta se odzvali s stališčem, da sicer cenita gesto, a pričakujeta kaj drugega. Ustreznejšo odškodnino.

Masajski predmeti v muzeju že 138 let

Zgodba o tem poteka že pet let, od časa, ko je nek Kenijec obiskal Pitt Rivers Museum, v katerem prikazujejo arheološke in antropološke zbirke Univerze v Oxfordu. Opazil je primerke masajske umetnosti in od univerze zahteval njihovo vrnitev. Direktorica muzeja Laura Van Broekhoeven je navedla, da je v lasti muzeja 148 masajskih predmetov iz časa kolonializma – v Veliki Britaniji so na ogled že 138 let –, a da le za pet med njimi velja, da so bili odvzeti protizakonito.

Guverner okrožja Narok v Keniji Patrick Ntutu se ne strinja: »Menimo, da so lastnike teh predmetov pred odvzemom pobili ali pohabili,« je izjavil. Predstavniki Masajev so sicer izjavili, da pričakujejo prijateljski dogovor in ne načrtujejo tožbe. A pričakujejo drugačno odškodnino, ne krav, ki so jih sodeč po poročanju kenijskega portala predstavniki oxfordske univerze gnali čez reko, preden so jih dostavili omenjenima družinama.

Predstavnica oblasti na masajskem območju Rebecca Tonkei je, denimo, izjavila, da bi lahko znamenita britanska univerza ponudila štipendije nadarjenim lokalnim študentom.