Med porušenimi razmerji

Pri 611 milijonih evrov so si predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja prejšnji teden segli v roke, da bi odgovorili na vse hujšo inflacijo in draginjo – prav vsem javnim uslužbencem in funkcionarjem se bo plača ta mesec zvišala za 4,5 odstotka, nadomestilo za malico za skoraj četrtino. Del vsote pa je mišljen kot začetek odprave plačnih nesorazmerij, in sicer tako, da bodo vsi, ki se jim plače niso zvišale novembra lani, aprila pridobili štiri odstotke.

Podpis tega sporazuma pa še zdaleč ne ureja nezadovoljstva več kot 180.000 zaposlenih v javnem sektorju. Za številne probleme je »zaslužnih« cela vrsta parcialnih dogovorov, ki so jih za svoje resorje – ali vsaj del njih – zelo zavzeti ministri navdušeno podpisovali, zdaj ko se kažejo njihove posledice, so že nekje povsem drugje in se jim s to zapuščino ni treba ukvarjati. Večinoma najbrž v dobri veri, da so nekomu izboljšali položaj, so se z vsako parafo vzpostavljale nove anomalije. Prav novembrski dogovor s sindikati zdravstvenega in socialnega varstva, v katerem so zaposleni na nekaterih delovnih mestih pridobili tudi 26-odstotni povišek, je slabo voljo med zdravniki privedel do roba. Z zadnjo ponudbo je zdravstveni minister dosegel vsaj preklic za danes napovedane stavke.

Med izzivi porušenih razmerij plačnega sistema je tudi uravnilovka – vse večji delež uslužbencev ima minimalno plačo. Ta je edina, ki se po zakonu vsako leto zvišuje in zdaj sega že v razrede z delovnimi mesti, za katere se zahteva tudi višja izobrazba. Leta 2008 je bilo razmerje med najvišjo in minimalno plačo v javnem sektorju 1 : 10,5, letos je 1 : 5.

Še ena skupina, ki poskuša opozoriti na svoj položaj v tem sistemu, so sodniki. Od varčevalnega zakona o uravnoteženju javnih financ iz kriznega leta 2012 do prejšnjega tedna je zanje in vse druge funkcionarje veljalo nižje povračilo za prevoz na delo, malico, regres za letni dopust, odpravnino ob upokojitvi kot za, na primer, njihove strokovne sodelavce, ki so uslužbenci. Po dohodkih zaostajajo tudi za funkcionarji preostalih dveh vej oblasti. Upajo, da bo nova vlada za to pokazala več razumevanja, kot jih je cela vrsta njenih predhodnic.

Do zdaj še nikomur ni uspelo za vse te probleme najti rešitve, ki ne bi stala nekaj sto milijonov evrov.