Pomor medvedov je nasilno dejanje

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNP) je izdalo dovoljenje za odstrel 230 medvedov. »Osnovni namen te premišljene in strokovno podprte odločitve je preprečiti resno škodo in zagotavljati zdravje ter varnost ljudi,« je na novinarski konferenci povedal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.

Minister je dolžan govoriti resnico, njegove informacije pa morajo biti popolne. Zato se postavlja vprašanje, ali bo poboj 230 medvedov, čutečih bitij, res preprečil resno škodo ter zagotovil zdravje in varnost ljudi, če vemo, da se škoda pojavlja vsako leto, da je vsako leto nekaj »srečanj« med medvedi in ljudmi ter da je vsako leto pomorjenih bolj ali manj veliko medvedov, tako v okviru kvotnega kot izrednega odstrela posameznih živali, pa kljub vsakoletnemu pomoru medvedov prihaja do škode in »srečanj«. Kako minister ve, da bodo prav ti v dovoljenju na smrt obsojeni medvedi povzročili resno škodo ter ogrozili zdravje in varnost ljudi? Ali bo pomor tistih 230 čutečih bitij, ki jih je ministrstvo določilo v dovoljenju (mlajši medvedi na območju gostejše naseljenosti …), preprečil resno škodo ter zagotovil zdravje in varnost ljudi? Zgodovina kaže, da ne! Ali ne bo ministrstvo za naravne vire in prostor naslednje leto spet izdalo dovoljenja za pomor naslednje velike skupine medvedov z enako obrazložitvijo? In leta 2025 spet! Vprašanje je, ali gre pri vsem tem res za preprečevanje resne škode in zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi ali je v ozadju kaj drugega? Mogoče lovni turizem, mogoče ugajanje tistim, ki pravijo, da je medvedov preveč, mogoče sovraštvo do živali …

Ali medvedi res povzročajo resno škodo? Leta 2022 naj bi ti povzročili za nekaj več kot 100.000 evrov škode. Pa tudi če bi bila škoda še enkrat večja, bi bila to minorna škoda, v vrednosti nekaj avtomobilov srednjega razreda, kar pa seveda ni nobena resna škoda. Poleg tega oškodovanci dobijo škodo povrnjeno, kar pomeni, da škode v bistvu niti nimajo. Posledično torej v principu ni bilo nobene škode, še manj pa resne. Očitno država predvideva, da bo podobna škoda nastala tudi leta 2023 in je zato odredila uničenje 230 čutečih bitij, da se ta škoda prepreči. Ali bodo lovci ubijali celo medvedje mladiče, kajti poudarek je na poboju medvedov, lažjih od sto kilogramov? Ali je ubijanje čutečih živih bitij, še posebno mladičev, del kulture in nekaj civiliziranega? Pa še nekaj: medvedi naj bi največ škode povzročili na drobnici. Kaj v zvezi s tem pravijo predpisi? »Živali, nastanjene zunaj objektov, morajo biti, kadar je tako treba, zavarovane pred neugodnimi vremenskimi razmerami, plenilci in drugimi nevarnostmi,« določa pravilnik o zaščiti rejnih žival. Ali skrbniki drobnice izpolnjujejo omenjeno obveznost?

Živali, nastanjene zunaj objektov, morajo biti, kadar je tako treba, zavarovane pred plenilci in drugimi nevarnostmi ... FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Čudna utemeljitev za pomor medvedov je tudi ta, da se zagotovita zdravje in varnost ljudi. Znano je, da je medved miroljubna žival in ljudi ne napada, razen če je ogrožen. Konflikten je torej v bistvu človek, ne medved. Poleg tega država bolj ali manj sproti z izrednimi odstreli pobija tako imenovane konfliktne medvede. Koliko napadov medvedov na človeka je bilo leta 2022, minister na tiskovni konferenci ni povedal – vsaj iz medijev to ni razvidno! Če tega ni navedel, zakaj ne? Pa mora biti njegova informacija popolna!

»Z letošnjim odvzemom se želimo približati številki 800, ki je cilj za neko obvladljivo sobivanje medveda in človeka,« je na tiskovni konferenci dejal minister Brežan. Kdo pa sploh ve, koliko medvedov prenese Slovenija oziroma kakšno je naravno ravnovesje med medvedi, ljudmi ter drugimi deli narave? Človek vsekakor ne, tudi država ne. Mogoče lovci? Vsekakor ne. Vse to ve samo narava. Zato lahko samo ona odloča, katere živali in koliko njih lahko živi na določenem območju.

MNP je dovoljenje za odstrel oprl na strokovno mnenje zavoda za gozdove. Sklicuje se na ekspertizo strokovnjakov, ki jo je pripravil dr. K. Jerina s sodelavci. To je zanimivo, ker spadajo v okvir zavoda za gozdove tudi lovišča s posebnim namenom, kjer bodo glede na izdano dovoljenje, to pa se pri številu in lokaciji odvzema opira ravno na mnenje zavoda, pomorili kar nekaj medvedov. Ali torej zavod za gozdove v bistvu sam sebi določi, koliko medvedov bo lahko pobil oziroma prodal v okviru lovskega turizma? Zanimivo je tudi to, da je vodilna oseba pri ekspertizi dr. Jerina, ki je hkrati član strokovno-znanstvenega sveta pri Lovski zvezi Slovenije. Očitno je lovec. Ali bo tudi on kot lovec sodeloval pri pomoru medvedov? Ali ne gre pri vsem tem za velik konflikt interesov? Ali je lahko verodostojen tisti, ki podpira ali celo sam ubija živali, torej čuteča bitja? Mu je zaupati?

Strokovnjaki pravijo, da se število medvedov povečuje. Če je res tako, je jasno, kaj je vzrok. Znanstvene študije namreč kažejo, da lov povečuje število rojstev živali, saj se vrsta čuti ogroženo in se zato pred tem brani s povečano rodnostjo. Na primer pri črnih medvedih so ugotovili, da je bil zaradi lova odstotek preživetja pri mladičih večji, matere so imele več mladičev, pa tudi prej so bile spolno zrele, vse to v primerjavi s populacijo, kjer lova ni bilo. Podobno so ugotovili v neki študiji o vplivu lova na število divjih svinj: močan lov vodi k precej večjemu razmnoževanju pri divjih svinjah kot manj intenziven lov. Raziskave iz Afrike so pokazale, da šakali v odziv na odstrel povečajo razmnoževanje. Kakšna je torej prava pot?

Dejstvo je, da je umor medvedov nasilno dejanje. Zato je tudi poboj 230 čutečih bitij, ki naj bi ga izvedli lovci, ti pa se imajo za naravovarstnike (to naj bi pomenilo, da naravo varujejo in ne uničujejo), nasilno dejanje, ukaz države za njihov poboj pa je vsaj napeljevanje k nasilju. To pa je v nasprotju s 63. členom ustave, po katerem je protiustavno vsako spodbujanje k nasilju.