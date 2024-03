Za Slovenijo gre

Kdo škoduje Sloveniji in jo ruši? Kdo onemogoča slovenski razvoj? Kdo to počne namerno in iz egoističnih razlogov? Odgovor je – opozicija!

Priča smo, da je zadnje volitve z ogromno večino dobila sedanja vlada. To je bila volja absolutne večine ljudi, ker je predhodna vlada delovala napačno, negativno in z uličnim ustrahovanjem. Z vodnim topom in aretacijami. Toda poglejte absurd! Tudi po izgubljenih volitvah si je ta manjšina v opoziciji pridržala pravico, da diktira politiko nove vlade.

Kako? Že prve minute po sestavi nove vlade ji je z nasmeški in zlonamerno »pod noge vrgla« čez trideset nedodelanih zakonov z različnih področij, ki jih sama ni bila sposobna sprejeti in realizirati. S tem je novi vladi onemogočila začetni start za normalno delo po lastnih načrtih. Da je bilo to dejanje opozicije zlonamerno in škodljivo za Slovenijo, in ne samo za delo nove vlade, povedo tudi namigovanja, češ, »saj se na oblasti ne boste obdržali niti sto dni«! Kaj je sledilo? Opozicija je s tem in z nenehnim vmešavanjem v delo nove vlade to dejansko okupirala in onemogočila njeno delo. Spomnimo se nenehnih spotikanj z interpelacijami in zahtevami po prednostnih delih po okusu opozicije. Tudi z zahtevami po izrednih sejah državnega zbora, kjer so seje zavlačevali do neskončnosti in odpirali »napake« in »zlorabe« posameznih ministrov v preteklosti, in to z namenom, da bi jim onemogočili normalno delo. Javno geslo opozicije je postalo ne pomagati novi vladi v dobrobit Slovenije, temveč ji onemogočiti kakršno koli delo v korist države samo zato, da novo vlado čim prej zrušijo. In to se dogaja vsak dan ves mandat sedanje vlade. Novo staro geslo opozicije: aktualna vlada mora delovati čim slabše za državo, da jo čim prej zrušijo!

To ne vodi nikamor in je zločin nad lastnim ljudstvom (kot izdaja med vojno). Zato je treba nujno preprečiti to politično anomalijo za vse bodoče opozicije. Kako? Zakonsko in takoj. Ob prisegi bodočih vlad, da bodo delovale v korist ljudstva in države, morajo tudi opozicijski voditelji priseči, da bodo vsaki novi vladi sto dni pustili vsako vmešavanje in spotikanje ob njeno začetno delovanje. Prepove se kritizerstvo in nasilno obračunavanje v državnem zboru in v njegovih odborih. O tem odloča predsednik oziroma predsedujoči, ki vodi sejo, z odvzemom besede kršitelju. Prepire in obračunavanje na tem nivoju je treba onemogočiti tudi po stotih dneh »političnega miru«, vendar s to razliko, da se nadaljuje vse v normalnem ritmu brez vsiljevanja, prepiranja in očitanja. To področje naj ureja poslovnik, ki ga je treba popraviti v tem smislu.

Volitve naj rušijo slabe vlade. Za Slovenijo gre!