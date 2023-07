Omejitveni predpisi za plastiko niso dovolj

V nadaljevanju preberite:

Od 1. julija veljajo novi ukrepi za zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo, ki se nanašajo na kozarce in posode, ki ne bodo smeli več biti brezplačni. Prihodnje leto bodo prepovedani, vsaj tisti, iz katerih kupci jedo in pijejo. V vmesnem času morajo prodajalci najti druge možnosti. To ne velja za velike trgovine, saj pakirane hrane kupci običajno ne pojedo v trgovini, temveč jo odnesejo domov, recimo pripravljeno solato.

Ta ukrep je predviden v direktivi o plastiki za enkratno uporabo (SUP), ki velja od leta 2021. Dansko ministrstvo za infrastrukturo in upravljanje vode je predlagalo podjetnikom, da za plastični kozarec zaračunajo 25 centov.