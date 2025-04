V nadaljevanju preberite:

Podjetje Slovenski državni gozdovi (SiDG) je letos že šesto leto zapored organiziralo akcijo sajenja dreves Pomladimo gozdove, ki je minulo soboto potekala na petih krajih po Sloveniji. V Rogu so poleg zaposlenih SiDG in njihovih družin, prostovoljcev in novomeških skavtov sodelovali tudi člani slovenskih Lionsov in gost, predsednik Lions International Fabricio Oliveira.