Andrej Grah Whatmough po 34 dneh razrešen, napoveduje tožbo

Svet zavoda je razrešil v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, proti kateremu je že pred 34 dnevi sprožil postopek razrešitve zaradi nespoštovanja sklepa o zagotovitvi ustrezne strokovne pravne pomoči svetu, nakupe grafik, zaposlovanje novih sodelavcev v času tekočih poslov ter prodajo delnic Eutelsat Communications.

Grahu Whatmoughu so najprej želeli vročiti pošto o začetku postopka na domu, a ker ga ni bilo na posredovanih naslovih, so se odločili za vročitev z javnim naznanilom. Ta se je štela za opravljeno šele 26. julija. Zatem je stekel še tridnevni rok, v katerem bi lahko odgovoril na očitke. Tega ni storil, je pa do zdaj vseskozi napovedoval, da bo za ohranitev položaja izkoristil vsa pravna sredstva.

Tako je tudi zdaj po koncu seje tvitnil, da niso razlogi za razrešitev evidentno izmišljeni, svet po njegovem prepričanju namreč sploh nima pristojnosti razreševanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja, prav tako je prepričan, da so mu svetniki kot delavcu kršili temeljne pravice, saj mu je nezakonito prenehala pogodba o zaposlitvi med bolniškim dopustom.

Takoj po prvi konstitutivni seji novega sveta zavoda je Grah Whatmough, o katerem je sodišče kar dvakrat ugotovilo, da je bil imenovan nezakonito, najprej odšel na dopust, nato pa še na bolniško.

Kot je znano, je v tem času kljub temu podpisoval pogodbe, ki so na RTV Slovenija povzročile ogorčenje in se bo z njimi gotovo še ukvarjalo novo vodstvo, saj na primer kolektivni dogovor, ki ga je podpisal s predsednikom sindikata delavcev radiodifuzije Tomom Zalaznikom, posega v zakonsko določene pristojnosti uprave in sveta RTV Slovenija.

Sam dogovor bi namreč Zalaznikovemu sindikatu dajal nekakšen veto pri morebitnih odpovedih delavcu iz poslovnih razlogov in iz razloga nesposobnosti ter tudi pri vseh splošnih aktih, s katerimi se delavci ne strinjajo in bi spremembe pomenile poslabšanje delovnopravnega položaja delavcev.

»Od bivšega vršilca dolžnosti me nič ne bi presenetilo, mislim, da sem na eni od prejšnjih sej že rekel, da je na novo definiral dno in da je meje tega, kaj je normalno in spodobno, premikal vedno niže,« pa je na vprašanje, ali meni, da bo Andrej Grah Whatmough svojo razrešitev izpodbijal na sodišču, odgovoril predsednik sveta Goran Forbici.

»Z vsakim dnem, ko ta postopek ni bil pripeljan h koncu, se je zgodilo še nekaj, zaradi česar bi lahko še ločeno vlagali predloge za razrešitev vršilca dolžnosti generalnega direktorja, zato menim, da je res skrajni čas, da končamo to zgodbo,« je dejala svetnica Ilinka Todorovski in dodala, da morda pa nekega dne vendarle izvemo, s katerimi razlogi je tako postopal.

Do nastopa štiričlanske uprave bo zdaj kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija vodil Zvezdan Martić, ki ga je že izvolil za predsednika uprave, a mandata še ni nastopil, saj bo za četrtega člana uprave 16. avgusta na Kolodvorski stekel še drugi krog volitev.

Napovedal je, da bo s kadrovsko in pravno službo najprej preveril, kakšna pooblastila so bila podana in jih preklical. »Zavezujem se, da bo vse, kar bo narejeno, skladno z omejitvami,« pa je Martić soglašal s svetniki, da je bilo doslej kršitev omejitev tekočih poslov – zaradi česar je bil Grah Whatmough razrešen – preveč.