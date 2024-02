Molk Danijela Bešiča Loredana, v poslanske klopi Uroš Brežan

Po zaprisegi poslanke Mateje Čalušić za kmetijsko ministrico poslanska skupina Gibanja Svoboda dober mesec šteje le 39 članov, saj se naslednji kandidat Gibanja Svoboda z najboljšim rezultatom v volilni enoti znova ni odzival na pošto državne volilne komisije.

Danijelu Bešiču Loredanu, nekdanjemu zdravstvenemu ministru, so tudi tokrat – to so storili že po njegovem odstopu, ko so želeli izvedeti, ali se hoče vrniti v parlament – poskušali vročiti pisanje po e-pošti in po postopku, predvidenem v zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). Časa za odgovor je imel do petka, a bodo na prispetje njegovega morebitnega odgovora čakali še kak dan.

Zatem bo mandat prevzel naslednji kandidat, in sicer Uroš Brežan, prav tako nekdanji minister, a za naravne vire in prostor, ki je v to že privolil. Tudi njega je predsednik vlade Robert Golob odslovil. Na vprašanje, kako si predstavlja sodelovanje vnaprej, pa je pred enim mesecem za Siol.net odgovoril: »Upam, da smo se iz te zgodbe vsi nekaj naučili in da bomo znali na tej podlagi konstruktivno sodelovati.«

Predvidoma bo državna volilna komisija zadevo na dopisni seji obravnavala še ta teden in nato odločitev sporočila državnemu zboru.